Giovedì 27 agosto 2026, il centro storico de L’Aquila ospita “L’Aquila in scena”, serata diffusa che trasformerà vicoli, cortili e scorci monumentali in un teatro a cielo aperto, nell'ambito della 732ª Perdonanza Celestiniana.

Alle 19:00, sulla scalinata di San Bernardino, si terrà “Il grande abbraccio della Perdonanza”. Sarà presentata l'albo illustrato di Fiorella Luciani, che narra ai bambini la storia di Celestino V, la Bolla del Perdono e Collemaggio. Interverranno il sindaco Pierluigi Biondi, l’arcivescovo emerito Giuseppe Molinari e Filippo Giorgi (fisico del clima, membro IPCC).

Modera Giusi Fonzi. Ai primi 99 bambini presenti sarà donata una copia dell’albo. Seguirà il concerto della Voice Academy, presentato da Alessia Spezza.

Programma musicale diffuso

Dalle 20:00, la musica si estenderà in varie piazze. In Piazzetta del Sole si esibiranno Ester Cesile, Mattia Kaloxs e Nevra. All’Emiciclo: Nelia Ross, Marco Antonio Varela, Veramente Modà e Veleand. In Piazza del Teatro: Reminisce e Canzoni controvento. Piazza Chiarino: Muffa Rialzo, Jsb Band, 8Cento8Anta3. In Piazza Palazzo: Carpe Diem, Rite, Syncronia. In Piazza Regina Margherita: Teen Bota e dj Sara.

A Santa Maria Paganica: i Break Point (14-15 anni) con rock anni Settanta e Ottanta, poi Liga Vibes e Hzo. In Piazza Duomo: dalle 21:00 Lingue, 21:40 Lorenzo Dipas, 22:30 Matteo Mobrici (ex Canova) con Luigi Tarquini, Etrusko.

Dalle 22:00, al Parco del Castello: “Magia 90” (dj set, performer e dancer). Altri appuntamenti: Monastero San Basilio, Centi Colella, Teatro San Filippo, Palazzo Spaventa, Piazza Palazzo, Fontana 99 Cannelle.

La Perdonanza Celestiniana: patrimonio UNESCO

“L’Aquila in scena” si inserisce nel cartellone artistico della 732ª Perdonanza Celestiniana (23-30 agosto 2026). La Perdonanza è una manifestazione civile e religiosa promossa da Comune dell’Aquila, Comitato Perdonanza e Arcidiocesi. Dal 2019, è riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.