La Contrada della Giraffa ha conquistato la vittoria nella seconda prova del Palio di Siena, un risultato importante in vista della corsa del 16 agosto. Il fantino Elias Mannucci detto Turbine, in sella a Euskaldi, ha condotto la contrada al successo. La gara ha avuto una partenza promettente per le contrade Aquila e Torre, con la Torre che ha mantenuto la testa della corsa fino all’ultima curva del Casato. È stato in quel momento che la Giraffa ha effettuato il sorpasso decisivo, tagliando per prima il traguardo al termine del terzo giro.

Dettagli e svolgimento della seconda prova

La prova, svoltasi nella mattinata, ha evidenziato le buone prestazioni iniziali di Aquila e Torre. Tuttavia, il momento chiave che ha determinato l'esito finale si è verificato con l'avvicinarsi dell'ultima curva. Qui, la Giraffa ha dimostrato la sua forza e la sua strategia, superando la Torre e assicurandosi così la vittoria della seconda prova. Questo esito fornisce indicazioni importanti in vista della corsa principale. L'attenzione si sposta ora sulla terza prova, che è in programma per questa sera, con partenza fissata alle ore 19:15. Questa sessione rappresenterà un ulteriore test cruciale per affinare le tattiche e le intese tra fantini e cavalli.

Contesto della terza prova e ordine di partenza

La terza prova si terrà questa sera, con un inizio previsto per le ore 19:45. L'ordine di schieramento ai canapi per questa importante sessione seguirà quello dell'estrazione delle Contrade per l'assegnazione dei cavalli. Le contrade si presenteranno nell'ordine seguente: Bruco, Leocorno, Civetta, Onda, Aquila, Valdimontone, Torre, Drago, Oca e, infine, la Giraffa che partirà di rincorsa. Un'altra novità degna di nota emersa durante la giornata riguarda il cambio di monta all'interno della contrada della Civetta. Per la sola seconda prova, infatti, il fantino Giovanni Puddu ha preso il posto di Giuseppe Zedde detto Gingillo, montando il cavallo Viso d’Angelo.

Questa sostituzione, limitata alla prova appena conclusa, ha rappresentato un elemento di interesse nel panorama delle preparazioni.

La seconda prova del Palio di Siena si conferma un appuntamento di fondamentale importanza nel calendario di preparazione delle contrade. Essa offre l'opportunità a fantini e cavalli di consolidare le proprie intese, di mettere a punto le strategie di gara e di testare le condizioni fisiche e mentali in un contesto che simula da vicino l'intensità della competizione ufficiale. Questi test preliminari sono essenziali per giungere al meglio alla corsa del 16 agosto, dove si deciderà il vincitore del prestigioso Palio.