Il vescovo di Ascoli Piceno, Gianpiero Palmieri, ha rivolto un significativo messaggio alla città e alla diocesi la sera del 1 agosto 2026, in occasione dell'offerta dei ceri. La cerimonia, tenutasi in piazza del Popolo, precede la tradizionale Quintana. Nel suo discorso, Palmieri ha posto al centro tre parole chiave: libertà, amore e speranza, evidenziando come questi valori siano fondamentali anche di fronte al male.

Monsignor Palmieri ha sottolineato come la Quintana, radicata nella festa di Sant’Emidio, riesca a sospendere le contrapposizioni cittadine, trasformando le tensioni in una competizione "sana" e unificante.

Un momento cruciale del suo intervento è stato dedicato a Piergiorgio Odifreddi e alla risposta di Papa Benedetto XVI alla lettera "Caro Papa ti scrivo". In quella missiva, il matematico aveva delineato la sua "religione della matematica", dalla quale, come osservato da Benedetto XVI, restavano escluse proprio "la libertà, l’amore, il male". Citando il Pontefice emerito, Palmieri ha rimarcato: "Qualunque cosa la neurobiologia dica o non dica sulla libertà, nel dramma reale della nostra storia essa è presente come realtà fondamentale". E riguardo al male, ha aggiunto: "Una religione che tralascia queste domande fondamentali resta vuota".

Il significato profondo della Quintana e il messaggio per la comunità

Per il vescovo Palmieri, le dimensioni di libertà, amore e speranza sono il cuore del Vangelo portato da Sant’Emidio, patrono di Ascoli Piceno, e offrono alla città la capacità di superare il male. Questo messaggio è stato esteso anche a chi è in ricerca spirituale, agli agnostici e agli atei. La Quintana è stata interpretata dal vescovo come una potente metafora: le bandiere che sventolano richiamano la libertà, le figure di dame e cavalieri simboleggiano l'amore, mentre la lancia che colpisce il bersaglio rappresenta il superamento del male. "È di questo che dobbiamo nutrire noi stessi e i nostri giovani, i nostri figli", ha esortato monsignor Palmieri, concludendo che libertà, amore e speranza "rendono diversa e bella la vita" e sono gli ingredienti essenziali per "fare sempre centro e vincere la giostra dell'esistenza".

Il programma della Quintana 2026: novità e tradizione

La cerimonia dell'offerta dei ceri si è svolta nella suggestiva piazza del Popolo, scelta come sede anche per altri eventi della Quintana 2026. Questa decisione è stata presa a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione in Piazza Arringo. Il programma ufficiale della Quintana 2026, approvato con delibera di giunta, introduce importanti novità, tra cui il ritorno del Palio degli Sbandieratori e Musici in piazza del Popolo dopo ben ventitré anni. La Giostra conclusiva in onore di Sant’Emidio è fissata per il 2 agosto, sempre nella stessa piazza. Tra le altre innovazioni, si segnala l'anticipo del Palio degli Arcieri al 20 giugno e la presentazione del Palio della Giostra il 4 luglio presso la Pinacoteca Civica.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Quintana, dove è consultabile anche il bando per la realizzazione del drappo del Palio in notturna, con scadenza per la presentazione dei bozzetti fissata al 10 aprile.