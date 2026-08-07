Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori, scrittori e intellettuali del nostro tempo. In questo momento di profondo cordoglio, Paolo Conte ha voluto esprimere il suo sentito omaggio all'amico e collega, affidando un messaggio personale all'ANSA che ne sottolinea il valore artistico e il legame personale.

Nel suo commosso saluto, Conte ha ricordato Guccini non solo come autore e interprete di canzoni memorabili, ma anche per la dimensione umana e l'amicizia che li univa. «Ciau, Francesco, caro amico, autore e interprete di memorabili canzoni (la mia preferita è sempre stata 'Bisanzio').

La tua compagnia mi ha sempre divertito, le più brillanti barzellette me le hai raccontate tu. Grazie. Paolo» – queste le parole che testimoniano un'amicizia sincera e un'ammirazione reciproca. Conte ha specificamente menzionato «Bisanzio» come la sua preferita tra le opere del cantautore modenese, evidenziando anche l'umorismo e la capacità di Guccini di intrattenere con storie e barzellette, aspetti che hanno reso la sua compagnia sempre piacevole e divertente.

La carriera e l'eredità di Francesco Guccini

La notizia della scomparsa di Francesco Guccini, avvenuta all'età di 86 anni, è stata comunicata dalla sua famiglia. Riconosciuto universalmente come uno dei principali cantautori, scrittori e intellettuali italiani delle ultime decadi, Guccini ha lasciato un'impronta indelebile nella canzone d'autore italiana a partire dagli anni settanta, divenendo un punto di riferimento e un maestro per intere generazioni.

Nato a Modena, Guccini ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in modo riservato sugli Appennini. Il suo percorso musicale professionale prese avvio negli anni sessanta, periodo in cui le sue composizioni furono interpretate anche da altri artisti di spicco come Equipe 84 e Nomadi, prima che egli consolidasse la propria carriera solista. Tra le sue opere più note e significative figurano brani iconici come «La locomotiva», «Incontro», «Piccola città», «Il vecchio e il bambino» e la celebre «L’Avvelenata», canzoni che hanno profondamente segnato il panorama musicale e culturale italiano.

Gli ultimi anni e il ricordo pubblico

Oltre alla sua straordinaria produzione musicale, Guccini ha coltivato una vasta carriera letteraria, pubblicando oltre venti libri e dedicandosi anche all'insegnamento della lingua italiana.

Il suo ultimo album di studio, intitolato «Canzoni da intorto», è stato pubblicato nel 2022, a testimonianza di una creatività inesauribile. Nel 2023, ha inoltre registrato una nuova versione della storica canzone «Bella Ciao», collaborando con la cantante Tosca.

I funerali di Francesco Guccini si terranno in forma strettamente privata, come desiderato dalla famiglia. Tuttavia, per permettere ad ammiratori e persone vicine di rendergli l'ultimo saluto e onorare la sua memoria, è previsto un evento commemorativo pubblico che si svolgerà nel mese di settembre.