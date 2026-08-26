Diano Marina si prepara ad accogliere il Summer Party, l'esclusivo evento organizzato da Rolling Stone Italia, in programma per il 12 settembre. L'iniziativa, annunciata il 26 agosto 2026, gode del sostegno della Regione Liguria e si pone l'obiettivo di valorizzare il ricco territorio ligure, arricchendo al contempo l'offerta di appuntamenti estivi nella rinomata località.

Il cartellone del Summer Party promette una serata di musica e intrattenimento di alto livello, con la partecipazione di artisti di spicco come Mara Sattei e Lele Sacchi. L'evento includerà anche uno spazio dedicato alla comicità, con la performance dello stand-up comedian Davide Calgaro.

Questa importante manifestazione nasce da una sinergia tra la Regione Liguria, il Comune di Diano Marina e Rolling Stone Italia, uniti dall'intento comune di creare un appuntamento di qualità capace di mettere in risalto la bellezza della città, l'intero Ponente ligure e l'intera regione.

Un evento strategico per la Liguria

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa, sottolineandone l'importanza strategica. “Siamo davvero orgogliosi di questo evento che abbiamo sostenuto con convinzione”, ha dichiarato Bucci. “Per noi si tratta di un appuntamento fondamentale capace di garantire al territorio una visibilità che travalica i confini regionali, in piena continuità con le azioni di marketing territoriale che stiamo portando avanti.”

Il presidente ha inoltre evidenziato le molteplici opportunità per i visitatori: “Chi verrà a Diano Marina per il Summer Party e deciderà di fermarsi in Liguria qualche giorno in più potrà vivere un'esperienza a 360 gradi, tra il mare più bello d'Italia, campione di Bandiere blu, l'entroterra, gli sport outdoor, la cultura e l'enogastronomia.” Questa visione mira a promuovere un'esperienza turistica completa, che vada oltre il singolo evento.

Diano Marina: polo di cultura ed eventi

Diano Marina, perla della Riviera ligure di ponente, è da tempo riconosciuta per la sua capacità di offrire un'esperienza turistica che coniuga armoniosamente mare, cultura ed eventi. La città si distingue per l'organizzazione regolare di manifestazioni musicali, culturali e di intrattenimento, che coinvolgono attivamente residenti e visitatori. Il calendario di appuntamenti spazia dalla vivace musica dal vivo alla presentazione di opere letterarie, fino alle apprezzate degustazioni di prodotti tipici locali.

Queste iniziative non solo contribuiscono a una costante promozione del territorio, ma rafforzano anche il legame tra la comunità locale e il flusso turistico.

Offrendo continue occasioni di incontro e valorizzazione delle eccellenze locali, Diano Marina si conferma un punto di riferimento per un turismo di qualità, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato.