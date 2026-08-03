Simone Cristicchi celebra un importante traguardo professionale: vent'anni di carriera. Per l'occasione, l'artista lancia il suo nuovo tour estivo 'A-Live', un progetto ambizioso che si propone di ripercorrere l'intera sua produzione musicale. Attraverso un sapiente intreccio di canzoni, parole e memoria, Cristicchi offre al pubblico un viaggio emozionale nella sua arte. Il debutto del tour è fissato per il 5 agosto in piazza a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, segnando l'inizio di una serie di appuntamenti che toccheranno diverse città italiane.

Un percorso artistico tra successi e nuove sonorità

Nel corso dello spettacolo, Cristicchi presenta una selezione accurata dei brani che hanno maggiormente segnato il suo percorso artistico. Tra le canzoni proposte spiccano titoli iconici come "Ti regalerò una rosa", "Studentessa Universitaria", "Meno Male (Che c'è Carla Bruni)", "Sette miliardi di felicità" e il più recente "Quando sarai piccola". Il tour 'A-Live' si configura come un vero e proprio itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera, dagli esordi che lo hanno visto protagonista con l'album "Fabbricante di canzoni", che ne ha consacrato il talento, fino alle profondità tematiche esplorate nel suo ultimo concept album, "Dalle tenebre alla luce".

Le date del tour e la poliedricità dello spettacolo

Lo spettacolo, curato nell'organizzazione da Imarts, si distingue per la straordinaria capacità di Cristicchi di muoversi agilmente tra registri espressivi differenti. L'artista si rivela sul palco in tutta la sua essenza di cantattore e poeta della parola, alternando con maestria canzoni intense, racconti coinvolgenti e profonde riflessioni. Questa fusione crea un'esperienza dal forte impatto emotivo, capace di toccare le corde più intime del pubblico. Dopo la data inaugurale a Savignano, il tour estivo proseguirà con le seguenti tappe: il 6 agosto a Bologna, il 12 agosto a Catania, il 13 agosto ad Agerola (Napoli), il 15 agosto a Corleto Perticara (Potenza), il 18 agosto a Pisticci (Matera), il 21 agosto a Castel di Lucio (Messina), il 30 agosto a Città Giardino-Melilli (Siracusa) e, infine, il 10 settembre ad Altamura (Bari).

Simone Cristicchi: un artista completo e apprezzato

Riconosciuto come un cantattore e un poeta della parola, Simone Cristicchi è ampiamente apprezzato per la sua unica abilità di fondere musica e narrazione. La sua arte offre al pubblico uno spettacolo che combina in modo equilibrato emozione e riflessione, rendendolo un interprete capace di muoversi tra registri diversi. Il tour 'A-Live' si inserisce perfettamente in una carriera ricca di successi, riconoscimenti e un costante apprezzamento per la profondità dei temi trattati e per la notevole varietà della sua produzione musicale. L'organizzazione di questo atteso tour è affidata a Imarts, una società specializzata nella gestione di eventi culturali e musicali di alto livello.