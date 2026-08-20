Un nuovo documentario getta luce sulla celebre opera "Madonnina" di Roberto Ferruzzi, conosciuta anche come "La Madonna scomparsa". L’iniziativa, presentata a Venezia, ripercorre l’intricata storia del dipinto, realizzato nel 1897 dall’artista originario di Sebenico, e divenuto nel tempo uno dei soggetti mariani più riprodotti e amati a livello globale. L’opera, che immortala una giovane madre con il figlio tra le braccia, è stata al centro di un profondo mistero dopo la sua improvvisa scomparsa avvenuta negli anni Trenta del secolo scorso.

Il documentario, frutto di una produzione indipendente, si avvale di preziose testimonianze di storici dell’arte e di esperti del settore.

Questi contributi illustrano con dovizia di particolari le tappe salienti della straordinaria fortuna iconografica della "Madonnina". Il dipinto, esposto per la prima volta all’Esposizione Internazionale di Venezia sempre nel 1897, riscosse un successo immediato e travolgente, tanto da essere riprodotto in milioni di copie e assurgere a simbolo di devozione popolare. Tuttavia, il suo destino si fece incerto a partire dagli anni Trenta, quando l’opera è misteriosamente scomparsa dalla circolazione e, da allora, non è più stata ritrovata, alimentando un enigma che perdura ancora oggi.

Il mistero della scomparsa e l'eredità dell'immagine

Il documentario analizza con attenzione le diverse ipotesi formulate sulla scomparsa del dipinto originale.

Tra le teorie più accreditate figurano il possibile trasferimento dell'opera in America o la sua distruzione durante i drammatici eventi della Seconda guerra mondiale. Gli autori della pellicola hanno condotto un'approfondita ricerca, raccogliendo documenti storici, fotografie d’epoca e testimonianze dirette, al fine di ricostruire il più fedelmente possibile il percorso dell’opera. Viene evidenziato come l’immagine della "Madonnina" sia riuscita a sopravvivere alla perdita materiale dell'originale, proprio grazie alle innumerevoli riproduzioni che ne hanno garantito una diffusione capillare in tutto il mondo. La presentazione del documentario sottolinea come "la fortuna dell’immagine abbia superato i confini dell’originale, diventando un vero e proprio patrimonio collettivo".

Roberto Ferruzzi: l'artista e l'ispirazione

Roberto Ferruzzi, nato a Sebenico nel 1854, si trasferì in giovane età a Venezia, città dove sviluppò e consolidò la sua carriera artistica. La celebre "Madonnina" fu ispirata da una scena di vita quotidiana e profondamente umana: una giovane ragazza di nome Angelina Cian, che teneva teneramente in braccio il suo fratellino. L’opera venne quasi subito identificata dal pubblico e dalla critica come una rappresentazione della Madonna con il Bambino, sebbene lo stesso Ferruzzi non avesse inizialmente inteso attribuirle un significato esplicitamente religioso. Il dipinto originale venne acquistato da un collezionista americano e, da quel momento, la sua traccia si è definitivamente persa. Questa perdita ha contribuito ad alimentare il fascino e il mistero che ancora oggi circondano la "Madonnina", rendendola un'icona la cui storia continua ad affascinare.