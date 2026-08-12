Supera i cinque milioni di euro il conto provvisorio dei danni subiti dal Vittoriale degli Italiani a causa della violenta ondata di maltempo che il 17 luglio ha colpito il Garda. Nella casa-museo di Gabriele d’Annunzio, a Gardone Riviera, il danno più grave ha interessato la Nave Puglia, con l’albero maestro distrutto. Per il recupero del sito, la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani ha attivato un progetto nell’ambito dell’Art Bonus, lanciando un appello a privati e imprese per contribuire al ripristino.

Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, assicura: “Subito dopo la tempesta l’ammiraglio Biaggi ha mandato due esperti che si occupano della manutenzione del Vespucci, la nostra nave più bella, per sistemare la Nave Puglia: l’albero caduto verrà ripristinato esattamente com’era”.

Ha aggiunto che “il ministro Giuli generosamente ha già predisposto dei finanziamenti, ma mancano tanti soldi, ci occorrono 5 milioni”, assicurando che “già il 27 settembre, per una festa che faremo, il Vittoriale sarà più bello di prima”.

Danni e interventi in corso

La tempesta del 17 luglio ha sradicato numerosi cipressi e danneggiato il Laghetto delle Danze, le Vallette e Villa Mirabella (attualmente chiusa). Oltre alla Nave Puglia, sono in corso verifiche, messa in sicurezza e interventi per ripristinare la piena fruibilità del complesso.

Il Vittoriale: patrimonio culturale

Il Vittoriale degli Italiani, ideato da Gabriele d’Annunzio a Gardone Riviera, è un complesso monumentale di grande valore. Include la Nave Puglia (installata tra il 1925 e il 1938). Il maltempo ha causato danni estesi al patrimonio arboreo e alle strutture storiche del parco, rendendo il recupero una priorità.