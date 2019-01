Annuncio

Annuncio

Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli [VIDEO]. Tutte le proposte avranno uno stile minimale e inoltre saranno sempre molto glamour, come: il pixie, il caschetto e la tonalità del castano. Adesso vedremo nei dettagli tutte le ultime novità a riguardo, per avere sempre un look perfetto in ogni momento.

Nuove chiome

Per prima cosa va ricordato che tutti gli hairlook dovranno essere molto naturali: inoltre saranno tutti personalizzabili e versatili.

I grandi protagonisti saranno i tagli corti, perfetti per avere un look molto originale. Potranno essere texturizzati, lisci, mossi o rasati a zero. L'hairstyle in questione riuscirà anche a mettere in risalto i lineamenti del volto.

Advertisement

Molto amati saranno anche il famoso pixie cut, il taglio boyish e il caschetto. Una proposta originale potrà essere quella di optare per una chioma corta in stile punk e di colore platino. Non mancheranno nemmeno le lunghezze medie: in questo caso sarà immancabile la riga centrale, lo styling sarà leggermente mosso e con la frangia. Sui capelli ricci si prenderà ispirazione dagli anni '90, dove le chiome avevano molto volume, mentre le chiome lunghe dovranno essere super lisce e saranno presenti delle scalature realizzate in vari punti strategici.

Nuovi colori

Dopo una chioma tutta nuova si dovrà optare anche per una nuova tonalità: infatti nella prossima stagione sarà di tendenza il castano; anche la bella Emma Stone si è convertita a questa nuance. Nella nuova Moda le varie sfumature dovranno assomigliare il più possibile al proprio colore naturale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Quindi non ci saranno molti stravolgimenti e le varie proposte riusciranno ad accontentare tutte le donne. Il color caramello sarà ideale per chi preferisce delle sfumature molto chiare, ad esempio: Olivia Palermo ha anche realizzato delle meches, così il viso risulta ben illuminato. Emma Stone ha optato per la tonalità cioccolato scuro e al suo interno sono presenti anche delle sfumature mogano.

Altre proposte

Scarlett Johansson sulla sua chioma corta ha optato per il color castagna, perfetto per regalare un bel movimento al tutto. Il cioccolato freddo sarà ideale su una carnagione molto chiara, come quella di Selena Gomez. La bella Lana Del Rey ha pensato di sfoggiare la nuance dark chocolate specialmente sulle punte, per avere uno stile molto originale. Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, lui riuscirà a trovare la soluzione più adatta. Le proposte non mancano mai e aspettano solamente di essere copiate. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019 [VIDEO].