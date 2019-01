Annuncio

Annuncio

Nell'inverno 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli [VIDEO]da sfoggiare. In particolare il protagonista sarà il bob di Lucy Boynton. Questa proposta riuscirà ad accontentare le donne di tutte le età. Adesso vedremo tutte le novità a riguardo.

Nuove chiome

La bella Lucy ultimamente sta portando un bel bob mosso e di colore platino. Questo caschetto è smussato alla mandibola ed è molto versatile. Per realizzare questo styling basterà avvolgere le ciocche intorno alla piastra.

Leggi anche Adriano Celentano avrebbe abbandonato lo show furioso dopo le pesanti polemiche (RUMORS)

In questo modo i capelli resteranno ben ondulati. Si dovrà fare anche molta attenzione, le punte dovranno rimanere fuori dalla piastra per risultare piatte. Molte donne sono convinte che questo tipo di hairstyle non sia abbastanza creativo, niente di più sbagliato.

Advertisement

Un po' di tempo fa la boynton ha optato anche per delle trecce doppie e laterali. Per completare il tutto ha applicato dei fermagli con gli strass. Questo raccolto è perfetto per avere uno stile romantico, quindi andrà copiato assolutamente.

I capelli ricci

La bella modella Naomi Campbell è sempre pronta a lanciare nuove mode. Questa volta ha deciso di abbandonare la sua chioma lunga liscia e ha optato per un riccio afro. Questo tipo di taglio viene sempre sottovalutato, invece riesce a mettere ben in evidenza i lineamenti del volto. Una chioma riccia è sempre molto facile da mettere in piega, inoltre si asciuga solamente con il diffusore. In questo modo il phon e la piastra saranno messi nel cassetto per un po'. Questi capelli sono sempre molto difficili da portare, però con i giusti accorgimenti tutto sarà molto più semplice.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nuove tecniche sui capelli

L'ultima tendenza del momento sono le graffiature sulle chiome. Questa è una nuova tecnica che permette di realizzare delle striature tono su tono e dall'effetto molto naturale. In questo modo la chioma avrà molta più luminosità e brillantezza. Le graffiature saranno molto facili da realizzare e saranno perfette sia sulle basi chiare e sia su quelle scure. Inoltre si potrà adattare anche alle varie lunghezze. Va ricordato che i tempi di posa saranno molto ridotti e il tutto dovrà essere realizzato da un parrucchiere professionista. Detto questo basterà utilizzare un pettine e un decolorante. A questo punto si dovranno pettinare i capelli in maniera molto omogenea, in questo modo il prodotto sarà ben applicato. Alla fine sulla chioma risalteranno perfettamente tutte le sfumature e a livello visivo ci sarà molto più volume. Le nuove proposte aspettano tutte di essere copiate. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO].