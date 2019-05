Domenica 12 maggio si celebrerà la Festa della mamma, una giornata che nasce proprio per ricordare la figura delle nostre genitrici all'interno della società. In quasi tutta Italia, per l'occasione, saranno organizzati tanti eventi che avranno protagonisti le madri ed i loro bambini. Ecco allora l'origine di tale festività, nonché frasi di auguri dolci e delicate da condividere anche su Whatsapp e Facebook.

Perché e da quando si festeggiano le madri

La Festa della mamma è una ricorrenza civile che si celebra in alcuni Paesi del mondo per rendere omaggio alla figura della madre.

Festa della mamma, frasi di auguri dolci e delicate da condividere anche sui social

Negli Stati Uniti essa si iniziò a festeggiare grazie ad Anna Jarvis che la celebrò la prima volta nel 1908. Poco alla volta, poi, tale usanza cominciò a diffondersi, tanto che venne ufficializzata dal presidente Woodrow Wilson nel 1914. Il Congresso, poi, deliberò che essa venisse festeggiata ogni seconda domenica del mese di maggio come un'espressione pubblica della gratitudine per ogni genitrice. Con il trascorrere del tempo venne introdotta anche in Svizzera nel 1917, in Finlandia nel 1918 e in Svezia e Norvegia nel 1919.

Pubblicità

In Italia la Festa della mamma, come la si intende oggi, risale al 1956. In quell'anno, infatti, Raul Zaccari, che era il Sindaco di Bordighera, la cominciò a festeggiare di sua iniziativa al Teatro Zeni. E, in seguito, don Otello Migliosi, che era il parroco di Torbidetto, un piccolino paesino vicino ad Assisi, celebrò la mamma il 12 maggio del 1957 nel suo valore cristiano e religioso e non nella sua veste biologica e sociale. In seguito, la festa si sviluppò in tutta Italia e ad oggi ricorre sempre la seconda domenica di maggio.

Dediche per le madri in occasione della loro festa

Domenica 12 maggio si festeggeranno tutte le madri di Italia, ecco allora alcune frasi di auguri dolci, simpatiche e delicate da dedicare alla propria mamma anche mediante Facebook e Whatsapp: