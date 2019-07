In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare la parrucchiera (ed ex protagonista di Temptation Island) Ida Platano ha recentemente postato su Instagram alcune delle acconciature più alla Moda. Queste proposte sono perfette per ogni momento della giornata.

Nuove chiome

Sulla sua capigliatura, la bella Ida ha realizzato moltissime treccine, per avere un look molto sbarazzino e frizzante, indicato per trascorrere una giornata in spiaggia.

Anche le treccine e un'acconciatura semi raccolta sono un mix stupendo: in questo caso si deve creare una mezza coda con le trecce e il resto delle lunghezze vanno lasciate libere, per uno stile molto glamour.

Si può optare anche per uno chignon basso o una coda di cavallo. La Platano ha creato anche uno chignon dallo stile messy: esso è un vero must della stagione estiva. Quest'ultima acconciatura è molto veloce da fare e inoltre può essere utilizzata anche per una cerimonia.

Altre proposte

Ida Platano ha scelto di portare anche la chioma sciolta e molto voluminosa: in questo caso le radici non devono essere piatte, quindi vanno cotonato per bene. Come styling si può optare per la riga laterale, per uno stile molto romantico.

Non manca nemmeno il semi raccolto con lo chignon alto: la capigliatura in questione si crea in pochissimo tempo e senza spazzola.

Anche una nuova tonalità è sempre molto importante, quindi va scelta sempre con molta attenzione.

In particolare Ida Platano ha optato per un colore perfetto da portare per tutta l'estate: le lunghezze sono bionde e le radici castano cioccolato. Questo mix di sfumature è ideale per i capelli medi e lunghi: inoltre va ricordato che questa tonalità ha il potere di riuscire a valorizzare anche l'abbronzatura.

Le beach waves

Per questi mesi sui capelli sono perfette le beach waves: quindi si devono mettere nel cassetto almeno per un po' la piastra e il phon.

Il successo di questa capigliatura è l'effetto mosso naturale: questo può essere ricreato grazie a uno spray texturizzante e all'asciugatura all'aria aperta. Di questo prodotto esistono molte versioni in commercio e si deve scegliere quella più adatta alla propria tipologia di capello. Le beach waves possono essere create grazie anche alle trecce: spruzzare su tutta la capigliatura una soluzione salina e suddividere la testa in varie sezioni e realizzare alcune trecce.

Quest'ultime basterà tenerle in posa per qualche ora o per tutta la notte, a seconda delle varie esigenze. In tale modo le beach waves hanno un'effetto molto naturale.

Un'altra proposta può essere quella di creare un torchon, vaporizzare il prodotto sui capelli e lasciarli asciugare naturalmente. Una volta asciutti si deve scompigliare leggermente la capigliatura, per uno stile messy. Il metodo in questione può essere utilizzato sui tagli corti e medi.

Tutte questi look sono adatti alle donne di ogni età che vogliono portare un nuovo taglio di capelli.