In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli e acconciature: in particolare le grandi protagoniste sembrano essere le treccine. Questo look è perfetto per le prossime vacanze e ad esso si ispireranno tante donne.

Nuove chiome

Le treccine possono essere realizzate su tutta la lunghezza della capigliatura, come ad esempio quelle sfoggiate da Melissa Satta; oppure possono essere create solamente sulle radici, come ha fatto Ida Platano.

Non vanno dimenticate nemmeno quelle "afro", molto amate anche da Beyoncé, Christina Aguilera e Alicia Keys. Si può optare anche per delle treccine colorate: in questo caso si devono prima tingere alcune ciocche e poi creare le trecce. Si possono scegliere i colori rosso, blu, verde o ramato.

Questo hairstyle può essere realizzato dal proprio parrucchiere di fiducia, oppure a casa e facendosi aiutare da qualche amica.

Questo è un lavoro molto lungo, quindi bisogna avere molta pazienza. In alternativa se manca il tempo si può optare per parrucche, elastici o extension con le treccine. La parrucca è munita di clip, quindi riveste perfettamente tutta la chioma; per uno stile "hippie" si può applicare sulla capigliatura l'elastico con ovviamente le treccine. Quelle colorate con la clip sono molto facili da indossare e inoltre sono perfette sulle code di cavallo e sui capelli lisci.

Esiste anche la fascia, che è ideale per fermare le ciocche frontali; per avere un tocco di colore si possono scegliere le treccine multicolore, davvero molto originali. Per finire sono in vendita anche gli anellini, i quali vanno inseriti sulle varie ciocche, per uno stile molto particolare.

Consigli

Nel periodo estivo la capigliatura viene messa a dura prova dal sole, dall'umidità e dalla salsedine.

Però seguendo i giusti accorgimenti, diventa molto più semplice evitare di avere la chioma spenta, secca e sfibrata.

Oltre alla pelle si devono proteggere anche i capelli: quindi si deve applicare sempre un prodotto adatto, il quale protegge dai raggi solari. Dopo aver fatto il bagno in piscina o al mare è sempre meglio sciacquare molto velocemente la chioma con l'acqua dolce: la salsedine e il cloro tendono a inaridire la capigliatura, quindi attenzione.

Altri accorgimenti da seguire

Bisogna fare molta attenzione ai lavaggi troppo frequenti e utilizzare sempre dei prodotti molto delicati e idratanti. Dopo aver lavato i capelli è meglio applicare una maschera idratante e pettinare la chioma solamente con spazzole in legno. In questo periodo estivo è meglio lasciare nel cassetto la piastra e il phon: i capelli si possono asciugare naturalmente, senza nessun problema.

L'ultimo consiglio è quello di tagliare le doppie punte a fine estate, per rendere i capelli molto più forti.

Le proposte e i suggerimenti, insomma, non mancano proprio mai: neanche in questo momento dell'anno, che è perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.