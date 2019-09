Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare sarà molto gettonata la chioma lunga con la frangia dell'attrice Anna Ferzetti. Questa capigliatura sarà molto facile da portare e anche da acconciare: di seguito le novità del momento.

Nuove chiome

Anche Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, è sbarcata a Venezia per la Mostra del Cinema: l'attrice ha sfoggiato dei capelli lunghi e sempre perfetti anche con l'umidità.

Per completare il tutto è presente una frangia molto leggera e lunga, la quale rende lo sguardo molto misterioso; per quanto riguarda la tonalità l'attrice ha optato per il biondo. Il taglio in questione è molto classico: in questo caso la presenza della frangia regala molta personalità al look. L'asciugatura della capigliatura è molto morbida e rende molto meno statica la forma. L'hairstyle di Anna è perfetto su tutte le tipologie di volto: in questo modo tutte le ragazze verranno accontentate. La frangia va assolutamente evitata su un viso largo o tondo; invece è da prediligere su una forma allungata.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si dovrà optare anche per una nuova tonalità: nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo, da scegliere in tutte le sfumature. Per prima cosa va sempre ricordato che il colore si dovrà adattare perfettamente alla carnagione, al volto e agli occhi. Il più gettonato dell'autunno sarà senza nessun dubbio il biondo platino: quest'ultimo non sarà molto facile da portare perché avrà bisogno di molta cura e anche di numerosi ritocchi.

Il platino sarà perfetto sulle capigliature lisce: per un look molto originale potrà essere abbinato al colore rosa sulle punte. Il biondo dorato sarà una sfumatura molto calda e sarà ideale sulla pelle scura. Con la nuance in questione si potranno schiarire le ciocche verso la fine delle lunghezze, per un'effetto molto naturale.

Altre proposte

Il biondo castano grazie al balayage e al babylights renderà la chioma molto brillante e sfaccettata: questo colore è sfoggiato anche dalla cantante Jennifer Lopez.

Il biondo rame sarà adatto a tutte le ragazze e in particolare sulla pelle chiara con gli occhi verdi. Una sfumatura molto dolce sarà il biondo vaniglia: la nuance sarà perfetta sui capelli molto voluminosi. Oppure potrà servire da colore intermedio prima di passare al biondo silver. Con queste tonalità regolarmente andranno applicate sui capelli delle maschere nutrienti: inoltre andranno utilizzati shampoo e balsamo per i capelli colorati e il risultato sarà sempre perfetto.

Le proposte arrivano sempre: questo è il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli.