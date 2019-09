Nel prossimo autunno saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; saranno di tendenza le chiome corte, medie e lunghe. Queste proposte saranno perfette per accontentare anche le donne più esigenti: di seguito tutte le ultime novità al riguardo.

Nuove chiome

Anche nel prossimo autunno sarà molto amato il bob. Quest'ultimo potrà essere scelto in moltissime varianti: quindi, via libera alle onde destrutturate, al super liscio o alle capigliature molto morbide.

Il più gettonato sarà, senza alcun dubbio, il bob con la frangia: questo caschetto sarà molto leggero e regalerà uno stile vintage. Per quanto riguarda lo shag, questo dovrà essere molto pieno e proporzionato: inoltre saranno presenti delle scalature, ideali per realizzare un bel movimento sulla chioma. Non potranno mancare i capelli corti ed, in particolare, il chin bob: la lunghezza della capigliatura in questione arriverà al mento.

L'hairstyle sarà molto pratico da portare: inoltre, sarà capace di regalare uno stile minimalista. Potrà essere portato liscio o al naturale. Saranno da evitare tutte le rasature estreme; invece saranno da prediligere delle sfumature molto leggere sulla nuca, in modo da mettere in risalto il collo. Per un look molto glamour si potrà optare anche per un ciuffo molto lungo.

Tagli lunghi

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche i capelli lunghi: in questo caso si potrà optare per la scriminatura centrale.

Per completare il tutto non mancheranno delle onde molto naturali: il look sarà molto fresco e adatto a tutte le ragazze. Su un taglio lungo pari o scalato potrà essere abbinata la frangia: quest'ultima sarà lunga e piena o leggera e scalata. Va ricordato anche che sulle chiome dovranno essere presenti molte geometrie e simmetrie alla pari: saranno da evitare le scalature molto accentuate.

Accessori

Dopo aver scelto un nuovo taglio, si dovranno scegliere anche dei nuovi accessori: questi completeranno nel migliore dei modi lo styling.

Molto richiesti da tutte le donne saranno i cappelli a secchiello, i quali dovranno essere in pelliccia eco. I cappelli dovranno risultare anche molto vaporosi, vistosi e super colorati. Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche il foulard alla regina Elisabetta, per uno stile molto chic. Non mancherà nemmeno il cappello in pelle: saranno assolutamente da evitare quelli in velluto o lana. Qui la scelta sarà molto varia perché si potrà optare per il basco, la coppola, il cappellino da baseball o il buchet hat.

Il colore della pelle dovrà essere nera, verde pistacchio o marrone testa di moro. Le mollettine sui capelli potranno essere moltissime o solamente una sola: inoltre sulle mollette dovranno essere presenti delle perline oppure potranno avere l'effetto marmo. Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli.