Nell'autunno saranno riproposti molti nuovi tagli di capelli e colorazioni interessanti. Per la stagione fredda, infatti, torna in gran voga uno dei tagli più diffusi e più criticati degli anni ’80, il mullet, o ironicamente definito, 'pettinatura da pollo'. Si tratta di un taglio parecchio sbarazzino e all’apparenza trasandato, che spesso risulta alquanto importabile. I capelli risultano più corti dietro e leggermente più lunghi davanti, il tutto accostato ad una frangetta estremamente piena.

Molto diffusa è anche la variante con il ciuffo leggermente più lungo. A dare il via a questo nuovo trend è stata l’attrice che interpreta Tokyo nella serie tv La Casa di Carta. Ebbene, ciò che sarà maggiormente in voga nei prossimi mesi sarà proprio uno stile simile al suo e non solo. A tornare alla ribalta è anche la riga centrale e la nuance bionda ma da portare in una versione tutta nuova.

I tagli di capelli di moda per la stagione autunnale

L'interprete di Tokyo nella serie tv La Casa di Carta, nel corso delle varie puntate si è contraddistinta per questo taglio di capelli alquanto corto e ribelle, con le punte spettinate e la chioma vaporosa chiamato Mullet.

Tale Moda pare nasca dall’esigenza di tagliare i capelli dopo l’estate a causa del sole e del mare. Molto spesso, infatti, una volta terminate le vacanze si va dal parrucchiere per accorciare la chioma e spuntare eventuali punte rovinate. Ebbene, ciò che sarà maggiormente di tendenza in questo autunno 2019 è un taglio netto e radicale.

Ma questo look ha sempre sollevato parecchie critiche negli anni.

Sono davvero in poche le donne che scelgono questo tipo di lunghezza e di acconciatura dal momento che conferisce un aspetto mascolino e trasandato. Non a caso, infatti, è stato maggiormente sfoggiato negli anni ’80 da alcuni cantanti maschi come Def Leppard, Bon Jovi e Guns N’ Roses, gli Aerosmith, ma anche a Prince, David Bowie e Mick Jagger. Ad ogni modo, con le giuste rivisitazioni e uno styling studiato a puntino, anche un acconciatura di questo genere è in grado di regalare un po’ di femminilità e ordine.

Alternative al Mullet: c'è il Bowl Cut

Questa è indubbiamente la stagione del vintage. Tra i tagli di capelli più in voga troviamo anche il Bowl Cut, ossia il taglio a scodella. Ovviamente parliamo di una versione rivisitata esattamente come quella sfoggiata dalla star Charlize Theron. Il tutto ricorda i mitici anni '90, non a caso il taglio in questione è ispirato a quello di Linda Evangelista, celebre top model canadese. Questa scelta è perfetta per chiunque voglia osare un taglio estremamente corto.

Tra le tendenze della stagione autunnale spicca il balayage biondo grano

Per quanto riguardano i colori, a dettare tendenza è anche il balayage biondo grano, ovvero una nuance calda e tipica del periodo autunnale. Le sfumature sono dorate e poco precise, spaziano dall'ambra al beige. Il tutto ricorda moltissimo una vasta distesa di campi di grano. Insomma, si tratta di un colore di capelli perfetto per chi vuole apportare dei cambiamenti importanti ma non invasivi sulla propria chioma.

Infatti, con il balayage le radici sono meno stressate.