In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto di Julia Roberts. L'hairstyle in questione è perfetto in ogni occasione e inoltre risulta molto facile da gestire.

Nuove chiome

In questo periodo anche le celebrità sentono il bisogno di rinnovare il proprio look e l'ultima è stata Julia Roberts. L'attrice ha abbandonato la sua lunga chioma liscia ed ha optato per un long bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva alle spalle.

Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha creato delle onde molto leggere; inoltre per completare il tutto ha realizzato la riga in mezzo. Julia ha mantenuto sulla chioma la tonalità bionda e ha aggiunto alcune ciocche leggermente più scure: in questo modo la nuance è perfetta per le giornate invernali.

Questa acconciatura le regala un look molto sbarazzino e fresco. La chioma è stata mostrata ai fans attraverso i social dell'attrice e subito ha ricevuto molti consensi. La trasformazione non è stata per niente drastica, anzi alcuni dettagli aggiunti rendono l'hairstyle molto originale.

Acconciature

Dopo avere scelto un nuovo taglio di capelli è possibile anche optare per una nuova pettinatura. Ultimamente a New York City la bella Gigi Hadid ha sfoggiato una coda di cavallo: quest'ultima lascia le lunghezze mosse e molto morbide.

In tale modo i capelli possono anche gonfiarsi a causa dell'umidità, senza però modificare mai l'acconciatura; inoltre tale look mette anche in risalto la chioma molto lunga di Gigi.

Questa proposta va provata almeno una volta nell'autunno o nell'inverno. Va ricordato che la coda di cavallo è anche molto pratica e regala uno stile molto glamour.

La coda di cavallo di Gigi Hadid è molto voluminosa: le radici lisce con effetto sleek sono legate con un elastico colorato che dona un tocco sportivo. Tale acconciatura è perfetta sulle capigliature lunghe ed è anche molto facile e veloce da realizzare: questo look è ideale per una ragazza sempre di fretta.

Consigli

Per copiare la proposta per prima cosa si devono pettinare all'indietro i capelli con una spazzola e successivamente occorre passare del gel sulle radici: raccogliere la chioma e lasciare le lunghezze libere. Sui capelli lunghi e lisci si può applicare uno spray al sale per realizzare le onde; oppure si può passare la piastra sulle punte e creare delle beach waves molto morbide.

E' comunque sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale: così si eviteranno brutte sorprese finali e il risultato sarà meraviglioso.

Scegliere un nuovo taglio di capelli in questo momento dell'anno può essere utile anche per affrontare al meglio le giornate piovose e fredde che caratterizzano l'autunno.