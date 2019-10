In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti tagli di capelli. Il più richiesto dalle ragazze nelle ultime settimane è senza nessun dubbio il long bob. Quest'ultimo risulta essere sempre molto versatile e inoltre è stato sfoggiato anche dalla celebre Jennifer Lopez. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il long bob si adatta perfettamente a ogni tipologia di capelli e anche di colore naturale.

Se i capelli sono fini si devono realizzare delle scalature: per quanto riguarda lo styling si deve optare per un super liscio. Invece se la capigliatura è molto voluminosa si devono creare delle onde leggere o dei boccoli.

Un'idea originale può essere quella di scegliere lo shatush. In questo caso sui capelli lisci il colore risulta più chiaro dalle radici; invece con una piega mossa è perfetto un balayage miele che parte da metà testa.

Sul long bob non possono mancare gli accessori: quindi via libera con forcine argentate, dorate o multicolor. Da non dimenticare nemmeno lo scrunchie, gli elastici trasparenti e le mollette.

Consigli

Il long bob può essere acconciato in mille modi diversi: per prima cosa si devono controllare molto attentamente i lineamenti del volto. Detto ciò, è opportuno scegliere un long bob liscio se il proprio viso ha la forma a cuore o a diamante; invece la versione mossa è perfetta su un viso rotondo o squadrato.

Lo styling riccio è ideale su ogni tipologia di volto. Inoltre si può realizzare un long bob scalato con la frangia per mettere in risalto il naso; invece per mettere in primo piano lo sguardo meglio optare per un caschetto lungo e con il ciuffo laterale. Jennifer Lopez molto spesso porta un caschetto lungo liscio per un look molto glamour, mentre altre volte sfoggia un caschetto lungo mosso. In quest'ultimo applica accessori e mollette glitterate.

Il caschetto lungo riccio è molto più difficile da ottenere, in particolare se la capigliatura è liscia naturalmente: in questo caso per cambiare hairstyle velocemente si devono lavare i capelli, applicare la schiuma e asciugare la chioma a testa in giù con il diffusore e il gioco è fatto.

Il bowl cut e il bob

Ultimamente l'attrice Charlize Theron ha pensato di rinnovare la sua capigliatura e ha optato per il bowl cut: esso è accompagnato da una maxi frangia, perfetta per incorniciare gli occhi azzurri.

Il taglio è cortissimo, molto grintoso e in stile anni '90. Per quanto riguarda la tonalità Charlize ha scelto il warm amber. Si tratta di una nuance bionda nella quale sono stati aggiunti dei toni caldi: il risultato finale è un ramato molto avvolgente. La sfumatura è stata creata dall'hairstylist Josh Wood, che l'ha realizzata sulla testa delle modelle alla sfilata newyorkese Marc Jacobs.

Anche il bob è sempre di tendenza ed è stato portato di recente anche da Kim Kardashian e Kaia Gerber.

Va ricordato anche che sono da evitare le scalature troppo marcate e sono da preferire quelle arrotondate, ideali per regalare movimento alla chioma.

Insomma, questo pare essere proprio il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli.