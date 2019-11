In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Le più gettonate sono le chiome medio-corte. Questo hairstyle aiuta anche a ringiovanire il volto, quindi è da prendere in considerazione. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Si può optare per un taglio corto e sfilato: in questo caso è presente una frangia o un ciuffo laterale. Per quanto riguarda la tonalità si può scegliere il biondo con schiariture champagne: la nuance illumina perfettamente la capigliatura.

Questa proposta è stata creata per i saloni di Aldo Coppola da Stefano Lorenzi.

Invece Salvo Ferretti ha realizzato un taglio mullet: quest'ultimo è perfetto per addolcire i lineamenti e inoltre toglie una decina di anni.

Nei saloni londinesi di Gianni Scumaci è stato ideato un bob medio-corto con scalature molto accentuate: nella chioma è presente anche una frangia molto piena. Per completare il tutto è perfetto il colore rosso con sfumature leggermente più chiare tono su tono.

Per essere sempre sicure della scelta è meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale.

Altre proposte

Per regalare un po' di volume a dei capelli fini si può optare per un bob scalato, sfilato e con la riga laterale.

Torna di tendenza anche il carré alla francese, ideale per tutte le età. Nell'hairstyle in questione si possono scegliere molti tipi di styling: quindi via libera con la riga di lato o le punte pettinate all'insù.

Il taglio degradé è adatto a un viso maturo: per valorizzare nel migliore dei modi la capigliatura si può optare per una tinta castano scura con sfumature viola. Un carré corto dal taglio pari e con la frangia fa risultare un viso molto giovane.

Accessori

Sulle chiome si possono applicare anche degli accessori. Per ricordare gli anni '70 e avere uno stile hippy si può optare per le fasce: quest'ultime possono essere di pelle, con le perline o di lana.

I fiocchi sono invece perfetti per legare code di cavallo o trecce: gli accessori possono essere in velluto, in seta e di moltissimi colori e fantasie. Non possono mancare i maxi cerchietti come quelli portati da Kate Middleton, che regalano uno stile molto chic.

Le mollette sono sfoggiate anche dalle celebrità: queste devono essere molto grandi e sono perfette per fissare le ciocche su un lato del capo.

I berretti risultano sempre molto glamour e quelli più richiesti hanno la visiera per uno stile sportivo; Gigi Hadid ad esempio ha sfoggiato un cappello marinaresco il quale le regalava un look molto sbarazzino.

Questo pare essere il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli medio-corto, in modo che le prossime giornate fredde siano molto più spensierate.