In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto portato da Anna Wintour. L'hairstyle della giornalista è perfetto per le donne di ogni età. Di seguito tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Anna Wintour è sempre stata fedele al suo caschetto e lo sfoggia da quando era una ragazzina. La lunghezza della chioma in questione arriva al mento: inoltre il taglio risulta perfettamente pari.

Per quanto riguarda lo styling la giornalista ha optato per il liscio; sulla capigliatura è presente anche un effetto glossato e super lucido. Questo taglio ha bisogno anche di molta manutenzione: Anna ha affermato che realizza una piega due volte al giorno, prima di cocktails o eventi importanti. L'hairstyle è soprannominato anche power bob e le varie asciugature fai da te sono assolutamente da evitare: in questo modo non è mai presente l'effetto crespo e la chioma rimane sempre in ordine. Anche molte celebrità hanno pensato di copiare questo caschetto come ad esempio l'icona beauty Harper Beckham.

Nuovi colori

Dopo avere scelto una chioma si deve optare anche per una nuova tonalità: tutte le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. Il grande protagonista della stagione è senza nessun dubbio il rosso da provare in tutte le sfumature: il colore in questione è perfetto sulla pelle molto chiara. Quindi via libera alle nuance ramate dall'aspetto naturale; invece sulle chiome castane si può optare per tonalità che ricordino le foglie degli alberi o del vino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Da non dimenticare lo Strawberry Blond o meglio conosciuto come biondo fragola con riflessi rosso-ramati. Sui capelli castani si può scegliere una tonalità molto golosa come il cioccolato. In quest'ultimo sono presenti delle venature nocciola o cannella per le chiome chiare; invece su quelle scure si deve optare per toni cacao o caffé. Il cioccolato è una nuance molto vibrante ed è perfetta per valorizzare ogni tipo di carnagione.

Altre proposte

Per quanto riguarda il colore biondo sono di tendenza sfumature molto morbide e burrose, per uno stile molto raffinato: in questo caso si possono mixare toni tendenti al giallo e altri chiarissimi per illuminare la pelle. Il caramello è ideale per schiarire drasticamente una capigliatura scura e creare un finish molto caldo con effetto sun kissed. La sfumatura burnt caramel può essere utilizzata per illuminare alcune ciocche ai lati del volto o come punto luce sul ciuffo del pixie cut.

Molto amato da tutte le donne anche il nero, da scegliere dal bruno al corvino: la nuance regala ai capelli un'effetto lucido, quasi glassato. Il nero è perfetto sulla carnagione olivastra o scura; inoltre può essere utilizzato sui tagli geometrici. Con i capelli ombré si possono creare dei meravigliosi giochi di luce; invece con il foliage sulla capigliatura sono presenti delle venature grano o legno.

Il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli è questo.