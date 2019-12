Molte donne sono alla ricerca di un nuovo taglio di capelli da sfoggiare nell'inverno 2020. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le chiome corte. Tutte le idee arrivano dai saloni dei parrucchieri nazionali ed internazionali. Di seguito le ultime novità del momento sul bob, il caschetto e il cerchietto.

Nuove chiome

I tagli corti resistono in ogni periodo dell'anno e risultano sempre molto facili da portare. Quando si sceglie questo tipo di hairstyle si devono controllare i lineamenti del volto e di conseguenza scegliere la proposta più adatta.

Le scalature saranno le vere protagoniste della stagione invernale: Salvo Filetti ha creato una chioma corta e leggermente scalata sui lati. Si possono abbinare anche alcune ciocche sfilate con una tonalità a contrasto. I saloni TIGI hanno realizzato una capigliatura liscia e con le punte super spettinate: questa proposta è perfetta per avere uno stile molto glamour. Non può mancare il bob scalato: in questo caso per completare il tutto si può optare per una frangia irregolare. Una frangia lunga e molto piena può essere pettinata di lato: questa è ideale per valorizzare gli zigomi.

Per quanto riguarda la tonalità sono perfette delle sfumature moka: look proposto dai colorist di Intermède. Su dei capelli corti si può anche realizzare una frangetta super sfilata.

Altre proposte

Il ciuffo laterale può essere pettinato in mille modi diversi: molto voluminoso, super liscio o leggermente mosso. Inoltre, il ciuffo può essere di una nuance diversa dal resto della chioma, per uno stile molto originale. Mauro Situra per GoCoppola ha ideato un taglio medio-corto dove sono presenti delle scalature solamente sul davanti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Moda

Un caschetto cortissimo e liscio regala uno stile molto vintage: chioma creata da Maniatis Paris. Un bob leggermente mosso può essere abbinato ad una frangetta scomposta. Delle sfilature possono essere realizzate intorno al volto e sono da evitare su un viso tondo o sul doppio mento. Per una chioma liscia un'idea molto originale potrebbe essere quella di scegliere il colore rosa.

Accessori

Per completare alla perfezione una capigliatura si devono applicare anche degli accessori e in particolare dei cerchietti.

Su una lunghezza media si può optare per quelli con le pietre: questo accessorio può essere sfoggiato nelle occasioni più importanti. I cerchietti da sposa sono ideali anche per un pranzo con i parenti: in questo caso può essere abbinato ad un trucco leggero e a un blazer. Sulle chiome lunghe e lisce non può mancare assolutamente un cerchietto nero, perfetto per un look molto semplice. L'animalier sarà una tendenza dei prossimi mesi e quindi non può mai mancare la versione leopardata. Su un caschetto, un bob o un lob sono perfetti dei cerchietti molto sottili e pieni di strass; invece quelli bombati devono avere dei colori molto vivaci per accendere le giornate troppo fredde.

I cerchietti in velluto o lana sono perfetti sui tagli corti; inoltre sui capelli lunghi si possono scegliere quelli in versione maxi. L'accessorio in questione può essere sfoggiato anche con la frangia, con dei raccolti o una coda di cavallo. Il momento per portare un nuovo taglio di capelli corti potrebbe essere arrivato.