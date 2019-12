Continuano ad arrivare molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli da sfoggiare nell'imminente inverno 2020. In particolare sarà molto richiesto da tutte le donne il chin bob. Questa capigliatura è anche amata da molte celebrità.

Nuove chiome

Il chin bob sarà il vero protagonista della stagione invernale: la lunghezza di tale taglio arriva fino al mento e può essere portato con mille styling diversi.

La bella Alessia Marcuzzi ad esempio lo sfoggia da anni e ultimamente ha optato per una piega mossa e sbarazzina.

L'attrice Diane Kruger ha creato un chin bob con delle onde molto leggere: in questo caso il look finale sarà molto romantico. La chioma della supermodella Kaia Gerber risulta super liscia; invece Bella Hadid ha realizzato una tonalità molto scura e chic.

L'hairstyle in questione si adatta perfettamente a ogni tipo di lineamento: in questo modo tutte le ragazze saranno sempre accontentate. Il taglio dritto è ideale su dei volti molto piccoli, mentre su quelli quadrati si possono realizzare delle sfilature e delle onde molto leggere.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un hairstyle tutto nuovo è possibile anche optare per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà lo Smoky Gold Blond: si tratta di un mix di caramello, biondo scuro e oro. In questo modo la chioma e il volto risulteranno molto luminosi.

Lo Smoky Gold Blond si realizza con la famosa tecnica del balayage: per ottenere un ottimo risultato servirà una lunga seduta dal proprio colorista e parrucchiere di fiducia. Va ricordato che per mantenere sempre la nuance come appena fatta andranno utilizzati dei prodotti adatti: quindi via libera con lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Una volta alla settimana sarà meglio anche applicare una maschera nutriente.

Consigli

Recentemente anche la celebre Natalie Portman ha sfoggiato la tonalità in questione: sulla sua capigliatura erano presenti delle schiariture miele con le radici scure. L'attrice ha sfoggiato tale nuance con molta disinvoltura su un bel long bob.

Il colore è ideale sulle teste castane perché illumina ma senza stravolgere il look: il risultato finale è sempre molto naturale e irresistibile. Lo styling è molto versatile e lo Smoky Gold può essere abbinato a dei capelli lisci o a delle onde più o meno strutturate.

Per quanto riguarda il taglio molti esperti sostengono che questo colore su una lunghezza media sia molto glamour: in questo caso si può optare per l'inverter bob. Non vanno dimenticate nemmeno le chiome lunghe con la frangia.

Il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli è ormai quasi arrivato. Una nuova acconciatura può anche aiutare a rendere l'umore di ogni donna molto più spensierato, anche nella stagione invernale.