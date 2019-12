Per accogliere nel migliore dei modi l'inverno 2020 si dovrà scegliere un nuovo taglio di capelli. In particolare nei prossimi mesi saranno di tendenza le chiome corte e lunghe. La pettinatura in questione è sempre adatta alle donne di tutte le età.

Chiome corte

Il grande protagonista della stagione sarà il bowl cut dalle forme arrotondate: il taglio a scodella è sfoggiato dall'attrice Charlize Theron. Questo taglio è stato creato dall'hairstylist Adir Abergel. Il bowl cut con una semplice piega può essere trasformato in un bel pixie dall'allure boyish o in una chioma dal ciuffo asimmetrico.

In questa carrellata non può mancare il caschetto: in questo caso la chioma risulta molto morbida e in perfetto stile anni '50. Inoltre si può optare anche per la versione più corta dietro e più lunga sul davanti: per completare l'hairstyle sono presenti delle scalature e la frangia a tendina. Questa proposta avrà bisogno di pochissima manutenzione. Come dettaglio finale si può creare un bel ciuffo, per un look molto rock: il taglio è sfoggiato da Kristen Stewart.

Capelli lunghi

Nella stagione invernale saranno molto amati da tutte le donne anche le chiome lunghe.

L'hairstyle può essere abbinato a tonalità molto particolari e acconciature molto originali. Per ricordare gli anni '70 è perfetta una chioma lunghissima con la frangia: per quanto riguarda lo styling si può optare per il liscio. Lo stesso hairstyle di prima ma proposto in maniera differente: in questo caso le punte e la frangia sono pari, per un look perfetto. Per uno stile rétro sono ideali delle onde strutturate con la frangetta molto corta e bombata.

Nuovi colori e accessori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si deve immediatamente scegliere anche una nuova tonalità.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Moda

Il colore più glamour della stagione sarà il mulled wine: si tratta di un castano con dei riflessi speziati e mogano. Per valorizzare nel migliore dei modi un'acconciatura è ideale un bel biondo luminoso color champagne. L'effetto ricrescita continua ad essere di tendenza e portare i capelli biondi in questo modo sarà molto facile. Per avere un look molto originale si può tingere la frangia con una nuance diversa dal resto della capigliatura: l'abbinamento biondo platino e nero sarà molto glamour.

Su uno styling mosso è ideale la tonalità vaniglia o biondo dorato. Per finire questa lunga carrellata non possono mancare i capelli arcobaleno, perfetti per regalare un po' di allegria alle giornate invernali. Per uno stile molto romantico saranno ideali dei fermagli laterali molto luminosi. Il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli corti e lunghi è questo.