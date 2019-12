Ormai l'inverno 2020 è alle porte, per questo motivo c'è la possibilità di optare per un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi saranno molto gettonate le chiome corte, medie e lunghe. Tutti i nuovi look arrivano direttamente dai saloni di Jean Louis David, Framesi e Franck Provost. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

I capelli corti resistono in ogni stagione, quindi via libera a caschetti, pixie cut e i famosi tagli a scodella. Per completare questi hairstyle si possono scegliere dei colori molto audaci, perfetti per avere un look glamour.

Per quanto riguarda i tagli medi, il più richiesto da tutte le donne è senza nessun dubbio il bob. Quest'ultimo può essere portato mosso o liscio. Non può mancare nemmeno il mullet, un taglio dove sono presenti molte scalature. Le chiome lunghe, invece, ricordano molto lo stile degli anni '90. Su questi hairstyle lo styling può essere mosso. Un dettaglio che non può mancare sulla capigliatura è la frangia, che può essere: piena, a tendina, laterale o molto sfilata.

Acconciature e colori

Le pettinature proposte per la prossima stagione regalano un look sempre molto originale.

Le trecce, i torchon e i chignon, molte volte, si trasformano in vere e proprie sculture. Tra le varie tipologie di acconciature, sono presenti anche dei semiraccolti molto facili da realizzare. Le tonalità della stagione, invece, risultano originali e perfette per mettere in risalto qualsiasi taglio di capelli. Sono sempre molto amati il castano e il biondo. Inoltre, per un look molto particolare sono ideali il rosa, il blu e il verde. Per mantenere sempre brillanti queste nuance, si consiglia di utilizzare regolarmente maschera nutriente, shampoo e balsamo per capelli colorati.

Il lob

Ultimamente Jodie Comer e Selena Gomez hanno rinnovato il proprio look sfoggiando un lob: si tratta di un taglio a lunghezza media che arriva fino alle spalle. Questa tipologia di hairstyle risulta molto facile da portare e acconciare: al mattino bastano alcune spazzolate e si è subito pronte per uscire. Questa è una bella notizia per tutte le ragazze che hanno sempre poco tempo da dedicare ai propri capelli. La bella Selena agli American Music Awards 2019, si è presentata con un caschetto dalle punte arrotondate: la chioma ricordava molto lo stile degli anni '50.

La sua hairstylist, Marissa Marino, ha confermato che si trattava di un faux bob, un taglio sfoggiato anche da Bella Hadid. Invece l'attrice Jodie Comer porta un lob molto voluminoso e in perfetto stile anni '60. La capigliatura in questione è stata creata da Harry Josh, uno stile bon ton che piace sempre tantissimo e aspetta solo di essere copiato.