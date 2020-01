L'inverno 2020 è finalmente arrivato e per questo motivo si potrà optare per un nuovo taglio di capelli. Le grandi protagoniste dei prossimi mesi saranno le capigliature corte e in particolare il caschetto. Quest'ultimo è stato visto sulle passerelle di Moda ed è adatto per le donne di tutte le età. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

Il caschetto sarà sempre molto richiesto da tutte le ragazze, anche nella stagione invernale. Il bob sarà la soluzione ideale per una donna che non vuole azzardare un taglio troppo corto, come ha fatto per esempio Charlize Theron.

Stesso discorso vale per il pixie, portato da Zoe Kravitz. Il bob è sempre molto amato anche dalle celebrità e l'ultima a realizzarne uno molto simile a un mullet è stata Miley Cyrus. La lunghezza del nuovo caschetto arriva leggermente sopra il mento, con i perimetri più netti e dallo styling molto ordinato e preciso. Per completare il tutto è presente una frangetta super spettinata. Può essere sfoggiato anche senza e questa versione è stata scelta da Kaia Gerber. Il bob è anche molto facile da acconciare, perché è di veloce asciugatura.

Inoltre è perfetto in ogni occasione, dall'ufficio all'aperitivo. Per la sera si può anche optare per un hairstyle più glamour: in questo caso le punte andranno pettinate all'insù.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si deve scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità. Il grande protagonista della stagione sarà il biondo molto chiaro: la nuance in questione avrà bisogno di un'attenzione costante. Il biondo andrà sempre scelto in base al colore della propria carnagione. Ultimamente il nero era stato messo nel dimenticatoio, mentre nei prossimi mesi ritornerà a far parlare di sé. Anche in questo caso si dovrà scegliere sempre la variante più giusta e inoltre si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti per il mantenimento.

Altre proposte

In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il rosso, da scegliere in moltissime sfumature: in questo modo saranno accontentate anche le donne più esigenti.

Questo colore è molto forte ed è l'ideale per una ragazza dal carattere forte e determinato. Poche persone hanno la fortuna di nascere con questa meravigliosa nuance, però si può sempre optare per l'henné che non rovina mai la chioma. Per avere un look molto originale saranno perfetti i colori blu, fucsia, verde e rosa. Prima di qualunque scelta sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, in questo modo si eviteranno brutte sorprese finali. Il momento giusto per scegliere e realizzare un nuovo taglio di capelli corti e anche una tonalità è arrivato.