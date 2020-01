Per affrontare con stile questo inverno 2020 moltissime donne decideranno di sfoggiare dei nuovi tagli di capelli. Nei prossimi mesi saranno molto gettonate le chiome corte, medie e lunghe. Tutti questi hairstyle sono stati creati nei saloni di Goldwell e Toni & Guy.

Nuove chiome

Goldwell ha realizzato un taglio medio riccio e ha abbinato una frangia molto voluminosa. Per completare il tutto ha optato per un colore rosso ramato molto luminoso. Invece Tony & Guy ha creato un taglio a scodella: il look è portato dalla vincitrice di X-Factor 13 Sofia Tornambene.

Su una chioma super liscia si può optare per una frangia molto lunga e piena.

Nei prossimi mesi i capelli lunghi dovranno essere molto voluminosi e saranno presenti anche delle onde molte leggere. Per avere un look molto chic si potrà scegliere un taglio corto e super riccio.

Non può mancare nemmeno il chin bob: si tratta di un caschetto la cui lunghezza arriva al mento. Per avere uno stile molto originale si può optare per il mullet nella versione mossa: in questo caso le varie lunghezze sono schiarite.

Altre proposte

Goldwell ha proposto una chioma dallo styling mosso e inoltre sulla base bionda sono presenti delle schiariture tono su tono.

Su un caschetto liscio è perfetta la tonalità Classic Blue: quest'ultimo è un blu molto intenso e sono presenti anche degli highlights viola. Sarà molto richiesto da tutte lo donne anche lo shag: per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio più corto sul retro e lungo sul davanti. Come nuance si può scegliere un bel biondo vaniglia.

Risultano sempre molto attuali i capelli lunghi dallo styling wavy e abbinati a una tinta molto scura. Una capigliatura lunga con la frangia a tendina può essere illuminata da alcune sfumature ramate. Un taglio medio, mosso e di colore lilla chiaro sarà ideale per avere un look molto glamour. Tony & Guy ha realizzato una chioma corta, con la mini frangia e dalla tinta molto chiara.

Per ricordare gli anni '90 non possono mancare le treccine tribali.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle è spesso anche opportuno scegliere una nuova tonalità. In questa stagione invernale sarà di tendenza il biondo blu: si tratta di un biondo freddo dove sono presenti delle sfumature azzurre. Tale tinta è ispirata a Elsa di Frozen. La nuance in questione è anche molto personalizzabile e può essere applicata partendo dalle radici o colorando le lunghezze: va ricordato che prima si dovranno decolorare i capelli.

Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e una nuova tonalità può essere proprio questo. In tale modo si affronteranno con molta più spensieratezza i mesi più freddi dell'anno.