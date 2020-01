Ormai il tanto atteso inverno 2020 è arrivato e per questo motivo sono stati creati molti nuovi tagli di capelli. In particolare le lunghezze medie saranno sempre molto richieste da tutte le donne. L'hairstyle in questione sarà sempre molto versatile e adatto in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

I tagli di capelli medi sono perfetti per provare continuamente delle nuove acconciature. Inoltre per completare il tutto si potranno applicare anche degli accessori con i brillantini.

Sulle chiome medie sono presenti pochissime scalature e in questo modo il look risulterà molto preciso. Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il carré e per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il biondo platino. Invece per avere un look molto originale è perfetta una chioma super liscia con la frangia lunga che sottolinei lo sguardo. Sulla capigliatura biondo miele non possono mai mancare delle beach waves molto delicate. Su un lob scalato si può realizzare una coda di cavallo bassa: in questo caso si possono utilizzare delle forcine per fermare perfettamente l'acconciatura.

Per una serata molto importante si può creare un lob con la riga laterale e come nuance sarà ideale il cioccolato.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si deve optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza il cioccolato e il caramello. Il cioccolato può risultare un colore caldo se al suo interno sono presenti delle sfumature dorate o può risultare freddo se contiene delle colorazioni cenere. Questa nuance riesce a regalare lucentezza alla capigliatura; inoltre risulta perfetto per illuminare le carnagioni chiare o mediterranee. Il colore cioccolato è stato sfoggiato anche da Selena Gomez, Meghan Markle e Kate Middleton, quindi è da prendere in considerazione.

Altre proposte

Un'altra tonalità molto amata sarà anche il castano caramello: si tratta di una declinazione leggermente più chiara delle nuance precedenti.

Questa sfumatura è stata resa famosa dalla bella Belen Rodriguez ed è in grado di mettere in risalto i lineamenti latini. Va ricordato che il caramello può essere utilizzato per realizzare l'ombré, le schiariture e lo shatush. Per mantenere sempre luminose entrambe le tonalità si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti specifici per capelli colorati. Invece per evitare la comparsa di alcune sfumature rosse si dovranno prediligere le maschere e i balsami scuri. Finalmente è arrivato il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi. Prima però di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.