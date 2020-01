In questo inverno 2020 per tutte le donne sarà possibile sfoggiare svariati nuovi tagli di capelli. Saranno molto richieste in particolare le chiome corte, viste anche nelle passerelle di Moda. L'hairstyle in questione potrà essere scelto senza nessun problema anche nella stagione più calda.

Nuove chiome

Nell'ultimo periodo le capigliature corte sono state rivisitate e ricordano molto gli anni '60. Questo look piace molto anche alle celebrità e alle modelle che lo sfoggiano con molta disinvoltura.

Ultimamente l'attrice Monica Bellucci ha tagliato i suoi lunghi capelli e ha optato per un bob molto corto: su quest'ultimo sono presenti molte scalature ai lati del volto. Mentre la bella Charlize Theron ha scelto un'hairstyle cortissimo e ha conservato il colore biondo.

Nei prossimi mesi non mancherà nemmeno il famoso pixie cut: la chioma in questione in passato era portata da Audrey Hepburn. Il bob potrà essere anche simmetrico, liscio e molto preciso, per avere un look sempre elegante. Saranno presenti anche i capelli ricci, afro e i Klute leggermente mossi.

Acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo taglio sarà anche possibile optare per delle acconciature facili. In questo caso verranno in aiuto anche degli shampoo a secco e degli elastici.

Va ricordato che queste pettinature saranno perfette sui capelli corti o lunghi e in questo modo tutte le ragazze saranno accontentate. Un'acconciatura molto veloce da realizzare sarà senza nessun dubbio la coda di cavallo bassa: quest'ultima sarà impreziosita da uno scrunchie o un elastico colorato.

Per regalare un effetto molto ordinato alla chioma si potrà vaporizzare della lacca su un vecchio spazzolino da denti e passarlo sui baby hair.

Le pettinature continuano

Per avere uno stile molto glamour si può scegliere uno chignon basso. Per creare la proposta in questione si dovranno pettinare le radici e successivamente raccogliere le lunghezze vicino alla nuca.

Inoltre per regalare un tocco particolare all'acconciatura si dovrà applicare uno scrunchie in velluto. Il semi raccolto è sempre molto semplice da fare e basterà vaporizzare dello shampoo a secco per regalare un po' di volume sui capelli. A questo punto si dovranno raccogliere le varie ciocche frontali con un elastico o una molletta. Un'altra acconciatura è lo chignon messy e per realizzarlo basterà utilizzare solamente le dita. Per terminare questa lunga carrellata non può mancare la corona di trecce. Per prima cosa basterà creare le trecce alla francese e poi distribuirle intorno alla testa come una corona.

Questo pare essere insomma il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli corti.