In questo inverno 2020 continueranno ad essere di tendenza i tagli di capelli visti in questi ultimi mesi. In particolare sarà sempre molto gettonato il bob. Quest'ultimo è molto amato anche dalle celebrità e sarà proposto in molte versioni.

Nuove chiome

Il bob è il taglio per eccellenza ed è stato recentemente mostrato sui vari social e sui red carpet anche da Monica Bellucci, Kaia Gerber e Jennifer Lopez. La bella Irina Shayk ha optato per un bob grafico e super liscio; mentre Lucy Boynton ai Golden Globes hanno sfoggiato un caschetto molto versatile e di tonalità platino.

L'attrice Julia Roberts ha scelto una versione asimmetrica, mentre Khloe Kardashian ha preferito l'inverted bob. Invece Chiara Ferragni ha voluto indossare una parrucca molto corta, leggermente mossa e ovviamente bionda. Ursula Corberò e Miley Cyrus hanno osato con il mullet in stile anni '80: sulla chioma in questione sono presenti molte scalature.

L'attrice Dakota Johnson e Kate Middleton hanno optato per la frangia: quest'ultima è lunga e aperta sulla fronte.

Acconciature e nuovi colori

Dopo un nuovo taglio può essere opportuno optare per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà ancora di tendenza il castano in tutte le sfumature: in questo caso saranno molto amati da tutte le donne i colori moka, gianduia, miele e caramello. Ultimamente la duchessa Kate Middleton sulla sua chioma ha realizzato dei riflessi dorati molto originali.

Da non dimenticare nemmeno le nuance rosa, azzurro, verde e living coral. Invece per abbellire nel migliore dei modi la capigliatura non potranno mancare le mollette e i fermagli.

Le trecce

Per avere un look molto particolare non potranno mai mancare le trecce: quelle a spina di pesce sono ideali su dei capelli lunghi. Le famose boxer braids non sono solamente una pettinatura estiva ma possono essere scelte anche per i mesi più freddi. Per creare la proposta in questione basta realizzare due o tre trecce che partano dalla testa e successivamente applicare degli accessori per impreziosirle.

Sulle chiome lunghe le trecce sono perfette per creare dei raccolti: ad esempio delle trecce morbide possono rendere molto originale uno chignon.

Su una capigliatura mossa si può optare per un semi-raccolto: per incorniciare il volto saranno presenti alcuni ciuffi. Sui capelli corti non può mancare la treccia a cerchietto che sarà in grado di domare le varie ciocche ribelli. Un'acconciatura molto glamour è senza dubbio la treccia olandese e questa partirà dalla sommità della testa. Sulla lunghezza media sono perfette le trecce laterali e lo stile sarà molto elegante.

Tutte queste proposte continueranno ad essere molto richieste da tutte le ragazze anche nei prossimi mesi: l'inverno 2020 pare proprio essere periodo più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.