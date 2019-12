In questo inverno 2020 per molte donne sarà il momento di rinnovare il proprio look e di scegliere un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi sarà molto gettonata la frangia a tendina portata ad esempio anche da Benedetta Parodi. La capigliatura sarà sempre molto facile da acconciare.

Nuove chiome

Ultimamente Benedetta Parodi ha pensato di abbinare ai suoi capelli lunghi una frangetta tutta nuova che le regala un look molto più fresco. La presentatrice ha realizzato una frangia a tendina, ovvero una frangia lunga e aperta.

Tale chioma viene sfoggiata anche da Charlotte Casiraghi. Il dettaglio in questione mette in primo piano gli occhi e gli zigomi di Benedetta.

E' opportuno asciugare la frangia prima del resto della chioma e schiacciarla con un pettine; in questo caso andrà evitata la spazzola tonda che regalerebbe troppo volume. Inoltre la frangia a tendina andrà evitata assolutamente su un volto tondo. Per quanto riguarda la tonalità la presentatrice ha optato per un castano molto caldo il quale risulta leggermente sfumato su tutte le lunghezze.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio è spesso indicato anche optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il castano cioccolato: si tratta di una nuance tra il biondo scuro e il castano chiaro. Il colore è in grado di regalare ai capelli tridimensionalità e dei meravigliosi giochi di luce. Va ricordato che il castano nocciola è anche molto versatile. Il nocciola chiaro è ideale su una base cenere fredda e riflessi leggermente più caldi; invece il nocciola caramello è perfetto su una base castana dove sono presenti anche alcune sfumature rosse. In entrambi i casi il risultato finale sarà sempre molto naturale e inoltre sarà adatto alle donne di tutte le età.

Consigli

Per non rivoluzionare troppo l'hairstyle si può utilizzare la tinta solamente sulle lunghezze come lo shatush di Selena Gomez.

Oppure su una capigliatura corta o lunga si può scegliere il balayage nocciola e il look sarà molto originale. Per realizzare questa nuance è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia: lui riuscirà sempre a realizzare un colore uniforme e omogeneo. Il lavoro finale sarà sempre molto apprezzato. Per continuare ad avere sempre una nuance brillante sarà sempre meglio utilizzare dei prodotti adatti: quindi non dovranno mai mancare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Inoltre, una volta a settimana, sarà opportuno applicare sulla capigliatura una maschera nutriente colorata.

Insomma, questo pare essere proprio il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli lunghi.