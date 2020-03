I tagli corti saranno i grandi protagonisti dell'imminente primavera 2020. Tutti gli hairstyle sono sfoggiati dalle celebrità. Queste chiome saranno facili da acconciare e saranno adatte in ogni occasione.

Look, tagli corti

I tagli corti erano amati da molte donne già dai primi del '900. La prima a portare questa capigliatura fu la cantante Josephine Baker. Invece oggi sfoggia la chioma in questione Charlize Theron. Ultimamente anche Monica Bellucci ha tagliato la sua lunga capigliatura e ha optato per un caschetto castano.

Michelle Williams sono anni che sfoggia un bel pixie cut di colore biondo. L'attrice britannica Tilda Swinton cambia solamente la lunghezza del ciuffo e la tonalità; Judy Dench ha realizzato dei capelli corti con sfumature grey. Il tagli corti sono adatti alle donne di tutte le età, da Jane Fonda a Kristen Stewart: questo dimostra che il taglio può essere declinato in varie texture, forme e perimetri ideali per accontentare tutte le signore. Anche Zoe Kraviz ha abbandonato i lunghi capelli e ha scelto il pixie.

Elodie, durante l'ultimo Festival di Sanremo, ha davvero conquistato tutti: la cantante aveva applicato delle dosi massicce di gel per modellare la capigliatura.

Pettinature

Nei prossimi mesi sarà di tendenza la nuova acconciatura portata da Jennifer Lopez. Questa potrà essere realizzata anche per restare in casa in queste giornate di quarantena. In questo modo una donna sarà perfetta anche tra le mura domestiche e si sentirà sempre in ordine.

La cantante ha creato due chignon alti e gonfi sulla sommità del capo, lasciando il resto dei capelli sciolti. Per completare il tutto ha pensato di realizzare delle mèches effetto zebra sulla capigliatura bronde. Questa tinta ricordava molto la capigliatura di Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls.

Curiosità acconciatura

Le mèches avranno bisogno di cure e quindi si dovranno utilizzare regolarmente lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.

Inoltre, una volta a settimana andrà applicata una maschera nutriente, per avere sempre i capelli morbidi e lucenti. Invece i doppi chignon ricordavano quelli portati dalla Baby Spice Emma Bunton. Per Jennifer il look risulta molto ringiovanente e non dimostra affatto i 50 anni. L'acconciatura è stata ideata dal suo parrucchiere di fiducia Chris Appleton: le altre sue clienti sono Rita Ora, Kim Kardashian, Katy Perry Ariana Grande. Questo è il momento più indicato per scegliere dei tagli corti da sfoggiare nella prossima primavera. Quando questa quarantena sarà finita e i parrucchieri riapriranno, saranno contenti di accogliere le clienti con molte idee per la propria chioma.

Con un nuovo look le giornate saranno molto più spensierate e soprattutto all'aria aperta.