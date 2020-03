Il taglio medio sarà di tendenza nella prossima primavera 2020. In particolare sarà molto richiesto da tutte le donne il Rachel. Quest'ultimo è ispirato all'hairstyle del famoso personaggio di Jennifer Aniston in Friends. La chioma è stata sfoggiata da Selena Gomez al Kelly Clarkson Show.

Moda, il taglio medio

Il taglio medio portato da Selena Gomez le regala un look molto sbarazzino e frizzante. La capigliatura risulta scalata sulle lunghezze e ai lati delle tempie sono presenti due ciuffi. Selena ha creato anche un leggero volume alla radice.

Per quanto riguarda la tonalità, la cantante ha optato per il castano cioccolato. Questo taglio medio ha dettato tendenza per un interno decennio. L'hairstyle in questione è davvero molto particolare e per questo motivo ha sempre bisogno di uno styling molto accurato. Va ricordato che dopo avere lavato la capigliatura si dovrà utilizzare una spazzola tonda e creare un po' di volume alla radice. A questo punto si dovranno stirare i capelli verso l'interno e successivamente fissare il tutto con molta lacca.

Alla fine si potrà creare un finish super luminoso utilizzando dello spray. La chioma è stata realizzata dall'hairstylist Marissa Marino. La scelta di questo look è davvero azzeccata vista la somiglianza di Selena con l'attrice Jennifer Aniston.

Capelli lunghi

Nei prossimi mesi, saranno di tendenza anche le chiome lunghe: tutti gli hairstyle dovranno risultare il più naturale possibile. Tutti i tagli sono stati proposti dai parrucchieri più famosi.

Evos ha creato una chioma con delle sfilature molto morbide: queste saranno perfette per mettere in risalto la tonalità. Le ciocche ai lati del volto sono ideali per incorniciarlo e regalare un look molto elegante; inoltre, la riga può essere portata lateralmente o in mezzo. Invece Framesi ha realizzato delle onde molto morbide e leggere. Compagnia della Bellezza ha ideato una capigliatura che ricorda gli anni '90: in questo caso è presente una scalatura a strati che regala un bel movimento al tutto.

Gli hairstyle da copiare continuano

I capelli lunghi possono essere abbinati a una frangia a tendina o alla riga centrale. Le scalature ideate da Cotril mostrano dei dislivelli molto più pronunciati; invece Wella ha proposto dei capelli ricci e voluminosi. La capigliatura realizzata da Framesi è d'ispirazione wild e le varie onde seguono perfettamente il mosso naturale. Kemon ha pensato di abbinare la frangetta a delle beach waves strette. Tutti questi tagli possono essere tranquillamente realizzati a casa fino a che riapriranno i parrucchieri di tutta Italia. Ormai il momento per sfoggiare un nuovo taglio medio e lungo è arrivato.