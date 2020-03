Il caschetto corto sarà il grande protagonista della primavera 2020. L'hairstyle in questione sarà molto facile da gestire e inoltre si adatterà molto facilmente a ogni tipo di capello.

Look, il caschetto corto

Prima di realizzare un caschetto corto si dovrà controllare molto attentamente il volto. In questo modo si potranno mettere in risalto i vari pregi e nascondere i piccoli difetti.

Il bob corto sarà perfetto sui capelli fini e la chioma risulterà sempre bene valorizzata. Per un look grintoso si potrà optare per un caschetto corto super spettinato e sbarazzino.

Sulla chioma si potranno realizzare molti tipi di tonalità. Ad esempio per una capigliatura molto sobria saranno ideali dei colori tono su tono; invece le più audaci possono scegliere delle tonalità più sgargianti. Queste nuance accentueranno nel migliore dei modi il taglio.

Sulle chiome corte si dovranno scegliere dei colori perfetti per creare sempre un bel movimento. Lo shatush e il balayage si potranno utilizzare anche sui capelli corti. Su queste capigliature si potrà giocare anche con lo styling: per avere un look glamour si dovrà utilizzare del gel e creare l'effetto wet.

Acconciature

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte nuove pettinature. Queste saranno molto veloci e facili da realizzare.

La più apprezzata sarà la coda di cavallo alta o bassa e super spettinata. Ai lati del volto si dovranno lasciare alcune ciocche e per fissare il tutto si dovrà utilizzare della lacca. La coda è sfoggiata anche da Giulia De Lellis e Cristina Marino.

In questa carrellata non può mancare nemmeno lo chignon: in questo caso basterà fare una coda, infilarla nella ciambella e successivamente legare i capelli intorno.

Sul chignon si possono si possono spettinare alcune ciocche e optare per un effetto wild. Un'idea particolare può essere quella di creare ai lati della testa dei piccoli intrecci e successivamente realizzare una coda. Olivia Palermo sfoggia lo chignon con la riga centrale e il look risulta molto originale.

Altre pettinature

Il semiraccolto è ideale su ogni tipo di lunghezza e inoltre può essere scelto per ogni occasione.

Su questa acconciatura si possono utilizzare delle mollette glitterate, delle forcine nascoste o dei maxi fiocchi. Anche Kate Middleton ha scelto la proposta in questione. La duchessa di Cambridge porta il semiraccolto leggermente ondulato o liscio.

Sarà richiesto da molte donne anche il brush back: per chi non lo conoscesse, in questo caso i capelli devono essere pettinati tutti all'indietro. Sulla chioma bagnata si deve applicare del gel e successivamente procedere con l'asciugatura. Le punte possono risultare morbide o stirate a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza. Hanno optato per questo look anche Kendall Jenner, Giulia De Lellis, Gigi Hadid e Beatrice Valli.

Insomma, il momento per sfoggiare un bel caschetto corto pare essere finalmente arrivato.