La frangia lunga sarà particolarmente di tendenza fra le donne nella primavera 2020. Questo dettaglio è stato visto recentemente anche sulle passerelle di Moda, esso potrà essere portato in molte versioni.

Moda, la frangia lunga

La frangia lunga risulta essere sempre molto versatile ed è in grado di regalare un look molto glamour. L'accessorio sottolinea perfettamente lo sguardo e i lineamenti; questa proposta è perfetta sui caschetti, le chiome corte e lunghe.

Nei prossimi mesi sarà molto richiesta da molte donne anche la frangia lunga e aperta.

Quella scalata è perfetta sui tagli mossi o ricci, per avere uno stile molto rock. La frangetta sfilata può essere abbinata a tutte le lunghezze. La variante a tendina è la più amata del momento perché mette in primo piano il volto: questa può essere portata con i long bob, i caschetti e le capigliature mosse. Il dettaglio in questione può essere sfoggiato anche lateralmente ed è indicato per le capigliature corte e medie.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio di capelli si potrà optare anche per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo dark caramel. Per chi non lo conoscesse si tratta di una tinta che riveste la chioma bionda con delle sfumature di colore caramello. In questo modo si creerà un balayage molto chiaro e originale sotto la luce del sole.

Il dark caramel può essere realizzato sui capelli corti, medi o lunghi senza nessun problema: in questo modo verranno accontentate anche le ragazze più esigenti.

Questa nuance è molto amata dalle celebrità. Ad esempio Kylie Jenner ha sfoggiato le sfumature in questione durante una vacanza; ma anche Jennifer Lopez ha realizzato sui suoi capelli degli highlights biondi e castani.

Alcuni consigli e come si realizza il dark caramel

La tonalità non avrà bisogno di molte cure e quindi sarà perfetta per una donna che ha poco tempo da dedicare a sé stessa. In questo caso le radici resteranno naturali e quindi non serviranno dei ritocchi costanti.

La tinta dovrà essere realizzata ogni 4 o 5 settimane e in questo modo si rispetterà anche l'ambiente.

Per creare il colore biondo si dovrà partire da una base scura come il castano nocciola, il castano cioccolato, il rosso ramato, il biondo fumé o cenere. Successivamente con l'aiuto del colorista si dovrà scegliere una tonalità bionda e una sfumatura castana chiara. A questo punto alternare entrambe le nuance sulle lunghezze e creare un balayage che regali volume alla capigliatura. Per avere più profondità sulla chioma si potrà applicare la tinta fino alla radice, ma solamente su alcuni punti.

Insomma, pare essere arrivato il momento più adatto per scegliere e realizzare la frangia lunga.