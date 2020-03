I tagli medi saranno di tendenza nella primavera 2020. In particolare i grandi protagonisti saranno il bob e il carré. Gli hairstyle in questione potranno essere scelti in varie versioni. Le proposte accontenteranno anche le donne più esigenti..

Moda, i tagli medi

Tutti i tagli medi sono stati creati dai saloni più famosi. Mauro Galzignato ha ideato un chin bob in stile anni '80. Per quanto riguarda la tonalità ha optato per il biondo champagne perlato. Invece Framesi ha creato un bob leggermente mosso e con la frangia: la lunghezza di quest'ultima sfiora le sopracciglia.

La capigliatura è valorizzata da una tinta rosso rame. Il carré alla francese può essere realizzato in molte versioni: ad esempio mosso, grafico o con la riga in mezzo. I saloni parigini di Jean-Marc Maniatis hanno ideato un carré super liscio; invece Farmesi ha realizzato un bob liscio, molto lucido e di colore viola. Gli hairstyles di Wella Mitù hanno realizzato una lunghezza media e con la frangia scalata. Il taglio è valorizzato da una nuance castana e illuminata da alcune sfumature più chiare.

Ash Wella ha ideato un bob destrutturato riccio e come tonalità ha optato per un bel biondo sabbia oro. Quest'ultimo può essere portato anche nella versione mossa molto più ordinata. Fabio Salsa ha creato un caschetto di colore biondo scuro. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno un bob mosso super spettinato.

Consigli per fare crescere più sani i capelli

I parrucchieri consigliano di spuntare la chioma ogni tre mesi.

In questo modo si elimineranno le doppie punte e la capigliatura risulterà sana. Però oltre a questo si dovranno seguire anche alcuni accorgimenti anche a casa. Il momento perfetto sarà durante queste periodo dove si potranno mettere in pratica tutti questi consigli. In questo modo il tempo passerà molto più velocemente. Lo stress, l'inquinamento, le abitudini alimentari sbagliate e l'utilizzo prolungato del phon contribuiscono a indebolire il bulbo pilifero e a sfibrare le lunghezze.

Per evitare tutto questo si dovranno consumare alimenti a base vegetale: ad esempio legumi, frutta, noci, verdura e cereali integrali.

Altri consigli per la cura della chioma

Un rallentamento della crescita dei capelli può essere causato dalla mancanza di vitamine. Queste possono essere assunte anche dall'utilizzo degli integratori. Va ricordato che il cuoio capelluto dovrà risultare sempre molto pulito. Alfaparf Milano ha realizzato dei prodotti con semi di lino: in questo modo la flora batterica della cute manterrà sempre il suo perfetto equilibrio. Inoltre si creerà uno scudo esterno che impedirà ai metalli pesanti e alle polveri di entrare nei capelli.

Non dovrà mancare nemmeno un massaggio regolare che stimolerà la microcircolazione. Tutte le donne sono recluse in casa per via dei decreti legge, ma seguendo questi semplici consigli la chioma risulterà sempre perfetta. Inoltre ci sarà anche il tempo di scegliere dei tagli medi da sfoggiare in primavera.