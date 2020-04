I tagli di capelli di tendenza per l'estate 2020 saranno quelli corti, medi e lunghi. Queste chiome regaleranno uno stile molto glamour o sbarazzino. Gli hairstyle potranno essere sfoggiati tranquillamente dalle donne di tutte le età.

Moda, tagli di capelli

I tagli di capelli più richiesti da molte ragazze saranno senza nessun dubbio quelli corti. Questi saranno caratterizzati da delle linee molto irregolari che regaleranno molta profondità all'hairstyle. Sui tagli di capelli corti saranno presenti dei ciuffi scalati, e questi andranno modellati con il gel o andranno lasciati liberi.

In questo caso si potranno scegliere il pixie cut, i tagli alla maschietta o dei mini caschetti. Non mancheranno nemmeno le capigliature medie: la lunghezza di quest'ultime arriverà alle spalle. I tagli di tendenza saranno lineari e molto semplici. Le scalature presenti risulteranno leggere e con pochissimi dislivelli. Le chiome medie saranno anche molto versatili e potranno essere acconciate sempre diversamente durante l'asciugatura. In questa carrellata non potranno mancare nemmeno i capelli lunghi, e questi avranno un movimento molto naturale.

I tagli risulteranno pari o si potranno creare delle sfilature molto leggere. I capelli dovranno essere sempre molto morbidi e quindi si dovranno utilizzare dei prodotti adatti. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Trattamenti naturali per i capelli

Durante questa quarantena sarà il momento giusto per idratare il cuoio capelluto e ridare luminosità alla capigliatura.

Tutto questo utilizzando dei prodotti naturali presenti in cucina. Questi trattamenti saranno indicati per i capelli mossi, ricci, lisci e anche tinti. Per la secchezza del cuoio capelluto sarà perfetto il limone e invece per idratarlo si potrà aggiungere dell'olio d'oliva. Si dovranno mescolare questi ingredienti e applicarli sul cuoio cappelluto massaggiandolo bene. Lasciare in posa per circa 20 minuti e risciacquare.

Il trattamento in questione potrà essere ripetuto ogni 2 settimane. Per avere una capigliatura luminosa e lucente si dovrà utilizzare dello yogurt bianco e ne serviranno 200 g. Per prima cosa vaporizzare sulla chioma dell'acqua e successivamente applicare lo yogurt sulle lunghezze e il cuoio capelluto. Questo impacco andrà lasciato in posa per 20 minuti e sciacquato con l'acqua fredda: a questo punto fare lo shampoo normalmente. Anche il trattamento in questione andrà ripetuto ogni 2 settimane.

I consigli continuano

Il tuorlo dell'uovo aiuterà ad idratare perfettamente i capelli. Si dovranno mescolare 1 o 2 uova e applicarle sulle lunghezze, lasciare in posa 20 minuti e risciacquare con acqua fredda: da rifare una volta al mese.

Per dare molta lucentezza alla capigliatura basteranno l'aceto di miele e l'olio di Argan. Il primo toglierà l'accumulo di tutti quegli elementi che renderanno il colore opaco; invece il secondo sarà ricco di vitamina E che ammorbidirà la chioma. In questo caso serviranno 1 cucchiaio di olio di Argan, 1 cucchiaio di aceto di mele, 10 gocce di olio al rosmarino e mezzo avocado. Dopo avere frullato tutti gli ingredienti si dovrà applicare il composto sui capelli asciutti, lasciare agire una ventina di minuti e risciacquare. L'avocado sarà ideale per rendere la capigliatura liscia. Schiacciare mezzo avocado, aggiungere il rosso di un uovo e mescolare il tutto: massaggiare la crema sui capelli umidi, lasciare in posa 15 minuti e sciacquare.

Le banane oltre ad essere ricche di potassio hanno anche il potere di rendere i capelli folti e forti. Frullare 2 banane e mezza tazza di latte di cocco: massaggiare il composto sulla capigliatura e racchiudere quest'ultima in una cuffia da doccia. Lasciare il tutto in posa per 30 minuti e lavare i capelli normalmente. Il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli potrebbe essere arrivato. Inoltre durante questo isolamento domiciliare si potranno realizzare dei trattamenti naturali da applicare sulla chioma.