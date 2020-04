I tagli di capelli medi saranno i protagonisti dell'estate 2020. L'hairstyle in questione riuscirà a ringiovanire un volto. Inoltre sarà perfetto per rinnovare il look di una donna.

Look, i tagli di capelli medi

I tagli di capelli medi più di tendenza saranno quelli irregolari, scalati e con la frangia o il ciuffo. Va ricordato che prima di scegliere una nuova chioma si dovranno controllare i lineamenti del volto e la tipologia del capello. Tra i tagli di capelli medi più amati da molte ragazze ci sarà il bob: quest'ultimo è sfoggiato anche dalle celebrità.

Il long bob regalerà uno stile molto glamour e sarà abbinato a un ciuffo laterale, perfetto per incorniciare il viso. Il caschetto potrà essere portato in molte versioni: più lungo dietro e corto davanti o super spettinato. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per l'effetto bombato o si potranno pettinare le punte verso l'interno. Non potrà mancare nemmeno il pixie cut nel quale potranno essere realizzate anche delle scalature e rasature: il taglio è portato anche da Anne Hathaway. L'hairstyle in questione è ideale per chi vuole cambiare totalmente il look.

Le doppie punte

I saloni continuano ad essere chiusi e sui capelli si stanno formando le tanto odiate doppie punte e in particolare sulle chiome lunghe. Questo inconveniente è creato da una mancanza di nutrimento, idratazione del capello e da un uso troppo eccessivo di piastre. Anche utilizzare dei trattamenti chimici con dei prodotti non sicuri farà aumentare questo problema. Si dovranno limitare le decolorazioni e utilizzare sempre un termoprotettore prima di utilizzare il phon.

Quindi alla spuntatina non si potrà proprio rinunciare e inoltre si potranno anche seguire alcuni consigli per evitare la formazione delle doppie punte. Per prima cosa si dovranno utilizzare pettini in carbonio e spazzole in setola di cinghiale e ionizzate. Queste andranno utilizzate sulla capigliatura sempre con molta delicatezza.

I consigli continuano

Va ricordato che cercare di eliminare tutte le doppie punte sarà impossibile.

Detto questo molti parrucchieri utilizzano uno strumento adatto che taglia solamente la doppia punta e si tratta di una bella invenzione. Si dovranno applicare anche delle maschere idratanti e dei trattamenti ricostruttivi. I prodotti in questione aiuteranno a riparare la struttura capillare. Inoltre miglioreranno l'aspetto della chioma e regaleranno anche molta elasticità: in questo modo i capelli appariranno molto più forti e sani. Ogni giorno si dovrà anche applicare sulle punte un olio adatto. Tutti questi trattamenti andranno fatti con regolarità e un po' alla volta i risultati si noteranno.

Il momento per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi per l'estate 2020 è arrivato. Inoltre si potranno eliminare le odiatissime doppie punte seguendo dei semplici consigli.