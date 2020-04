I tagli capelli corti saranno di tendenza nell'estate 2020. Questa chioma sarà molto facile da portare e in pochi minuti si potrà acconciare. L'hairstyle in questione potrà essere realizzato il 1 giugno quando finalmente riapriranno i saloni.

Look, i tagli capelli corti

I tagli capelli corti saranno perfetti per rinnovare il proprio look dopo questa quarantena. Si elimineranno anche le punte sfibrate e la capigliatura diventerà molto più forte e sana. Inoltre questa chioma metterà in primo piano il volto.

I tagli capelli corti sono sfoggiati anche da molte celebrità. Questo hairstyle potrà essere portato in mille modi diversi: liscio, riccio, mosso, scalato o con il ciuffo. Ad esempio l'attrice Saoirsie Ronan ha optato per una chioma corta pari e con la riga centrale. Invece Lucy Boynton ha realizzato una capigliatura mossa con gli immancabili ciuffi a tendina. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il taglio di Alexa Chung: l'hairstyle risulta essere mosso e super scalato. Charlize Theron ha creato sulla sua capigliatura una riga laterale che le regala un look molto romantico.

I capelli corti a la garçonne sono sfoggiati da Zoe Kraviz, per uno stile molto fresco e giovanile.

I prodotti consigliati dalle star

Durante questa reclusione forzata anche le celebrità sono alle prese con la ricrescita da sistemare e i capelli da curare. La cantante Ariana Grande ha mostrato la sua chioma al naturale e cioè riccia: la capigliatura ha ottenuto molti follower. Invece Jessica Biel ha mostrato la foto del suo setter irlandese per prendere ispirazione del taglio.

Eva Longoria ha cercato di nascondere la ricrescita utilizzando uno spray per il ritocco: con questo prodotto basta una vaporizzata per nascondere temporaneamente tutti i capelli grigi. L'hairstylist Adir Abergel ha consigliato di utilizzare sulla frangia un primer volumizzante e uno shampoo a secco. In questo modo la frangetta risulterà sempre fresca e dal giusto volume. Adir tra le sue clienti ha Jennifer Garner, Kristen Stewart, Camila McConeaughey e Saoirse Ronan.

La modella Elsa Hosk per definire i suoi ricci utilizza una crema con formulazione vegan.

I consigli continuano

Alessia Marcuzzi ha mostrato come creare delle onde sul suo bob. Il metodo di Alessia consiste nel realizzare dei torchon con la capigliatura ancora bagnata e poi fermarli con dei becchi. Successivamente il tutto va asciugato con il diffusore: a questo punto si potranno sciogliere i vari torchon e rimarranno dei meravigliosi ricci. Inoltre per eliminare l'effetto crespo la Marcuzzi consiglia di utilizzare l'olio o una cera lucidante. L'attrice Gwyneth Paltrow per nascondere la ricrescita ha pensato di utilizzare un gel temporaneo che sfuma con i vari lavaggi.

Invece Jennifer Aniston sta utilizzando un prodotto che rende la chioma morbida e molto lucente: questo prodotto è stato consigliato dal suo parrucchiere Chris McMillan. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli corti e per imparare a nascondere la ricrescita e curare i capelli come le celebrità.