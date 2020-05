I tagli capelli lunghi saranno i veri protagonisti dell'estate 2020. Queste chiome saranno arricchite da scalature molto sottili. Le pettinature sono state ideate dai saloni dei famosi parrucchieri.

Look, i tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi saranno abbinati a frange a tendina e maxi ciuffi da portare con la riga laterale. Compagnia della Bellezza ha creato dei tagli capelli lunghi in stile anni '90. In questo caso sono presenti delle scalature a strati leggeri che regalano un bel movimento alla capigliatura. Questo hairstyle potrà essere portato con la riga in mezzo o con la frangia a sipario; inoltre sarà perfetto sui visi tondi o ovali.

Sulle chiome lunghe le sfilature inizieranno dalla parte alta del capo e proseguiranno su tutte le lunghezze: in questo modo risulterà in primo piano la zona degli zigomi. Per quanto riguarda lo styling si potranno creare delle onde stropicciate e queste dovranno risultare perfette e ben definite. Invece Hair Art Studio, il partner di Wella, ha proposto una capigliatura lunga con la frangia molto piena.

Acconciature per i capelli ricci

Nella stagione estiva si potranno realizzare anche molte nuove pettinature sulle chiome ricce. Queste proposte sono state viste in passerella e risulteranno sempre molto versatili e facili da portare. I semi raccolti saranno ideali per domare le chiome ricce e inoltre saranno consigliate a chi ha sempre poco tempo.

In questo caso si potranno realizzare i semi raccolti laterali, i torchon o frange pettinate e fissate all'indietro. Per avere un look elegante ma molto naturale si potranno lasciare i capelli sciolti: per completare il tutto dovranno essere presenti varie scalature in punti strategici e la frangia.

I boccoli dovranno essere ben definiti e per questo motivo si dovranno utilizzare dei prodotti adatti. I capelli ricci potranno essere sfoggiati anche a un matrimonio e lo styling dovrà risultare originale e ricercato. Inoltre si potranno applicare dei fermagli, fiocchi o cerchietti.

Altre proposte da copiare

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche le capigliature di lunghezza media e ovviamente ricce o mosse. I caschetti dovranno avere molto volume e regaleranno un look glamour. Uno degli accessori più amati nei mesi estivi sarà senza nessun dubbio la fascia. Questa donerà colore e carattere a ogni tipo di outfit e inoltre sarà perfetta sulle chiome ricce. L'accessorio in questione potrà essere portato come una bandana, un fiocco o come un turbante nel quale si potranno raccogliere i capelli. Il momento per sfoggiare dei tagli capelli lunghi è arrivato. Inoltre nei prossimi mesi si potranno creare tante acconciature sulle capigliature ricce.