Il taglio di capelli di tendenza nell'imminente estate 2020 sarà il long bob. Questa chioma potrà essere portata sia liscia che mossa e regalerà un look molto sbarazzino e fresco ad ogni donna che la sceglierà.

Moda, il taglio di capelli

Il taglio di capelli protagonista nella stagione estiva sarà il long bob portato da Jennifer Lopez. Per quanto riguarda la tonalità la cantante ha optato per il biondo con sfumature caramello. L'hairstyle in questione sarà perfetto su ogni tipo di lineamento. Va ricordato che il parrucchiere riuscirà a realizzare un long bob su misura per ogni donna: in questo caso calibrerà la lunghezza e il colore per un risultato finale perfetto.

Anche altre celebrità hanno creato questo taglio di capelli: ad esempio Hailey Bieber ha optato per una capigliatura leggermente mossa e con le radici scure a contrasto. Emma Roberts ha realizzato un caschetto lungo con la riga in mezzo di colore biondo miele, per un look molto romantico.

Sul taglio medio di Kim Kardashian è presente una riga centrale che mette in primo piano il volto. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il long bob mosso dell'attrice Léa Seydoux: la tonalità della chioma è un bel biondo caldo. L'influencer Jessica Wang ha creato un caschetto lungo con il ciuffo frontale; invece Taylor Swift ha scelto un long bob mosso più lungo davanti e corto dietro. La capigliatura di Mary Leest è di tonalità castano cioccolato, le lunghezze risultano pari ed è presente una riga centrale.

Veronica Ferraro invece sfoggia un long bob liscio e di colore biondo con highlight e quest'ultimi sono tono su tono. Mentre Karina Nigay ha creato un caschetto lungo con delle onde molto leggere sulle lunghezze.

Nuovi colori

Per rinnovare completamente il look si potrà anche optare per una nuova tonalità.

Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il bronde: per chi non lo conoscesse si tratta di un mix di biondo e castano. La tinta in questione permetterà di giocare con sfumature dorate o più scure e tutto questo a seconda del colore della carnagione e ai lineamenti del viso. La sfumatura risulterà essere sempre molto naturale e con un effetto sun kissed: questo regalerà ai capelli volume, lucentezza e dimensionalità.

Anche molte star hanno scelto il bronde: ad esempio Beyoncé, J.Lo, Jessica Alba, Gisele Bundchen e Khloé Kardashian. Su una chioma castano scuro si potranno creare dei colpi di sole biondo miele oppure optare per una nuance calda biondo caramello o grano. Invece su una base bionda si potranno realizzare dei riflessi molto chiari o delle sfumature castano cenere. Quest'ultima opzione sarà perfetta per mettere in risalto gli occhi chiari. Il bronde risulterà molto più naturale dopo alcuni lavaggi e anche quando ci sarà un po' di ricrescita.

Va ricordato anche che la tonalità in questione non avrà bisogno di molti ritocchi dal parrucchiere: questa è una buona notizia per una ragazza che ha poco tempo da dedicare a sé stessa.

Altri consigli da seguire

I tagli da abbinare a questa nuance saranno lo scalato lungo e il caschetto lungo; per quanto riguarda lo styling saranno ideali il mosso o il riccio ed entrambi faranno emergere perfettamente le varie sfumature presenti. Il colore andrà sempre curato e una volta alla settimana si dovrà utilizzare una maschera idratante per i capelli. Inoltre lo shampoo per capelli colorati dovrà essere senza solfati e la nuance durerà più a lungo.

Insomma questo pare proprio essere il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli e la tonalità bronde.