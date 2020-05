La frangia sfilata sarà di tendenza nell'estate 2020. Questo dettaglio sfiorerà gli occhi e riuscirà a valorizzare nel migliore dei modi i lineamenti del viso, inoltre regalerà un look molto frizzante e grintoso a ogni donna che lo sceglierà.

Moda, la frangia sfilata

La frangia sfilata è sfoggiata anche da molte celebrità, come Alexa Chung, Heidi Klum, Dakota Johnson, Barbara Palvin e Michelle Hunziker. Per crearla si dovranno tagliare in modo obliquo delle piccole ciocche della frangia. Successivamente andranno realizzate delle sfilature sulle punte: in questo modo le varie lunghezze risulteranno diverse.

Quando si passerà all'asciugatura, si dovrà creare un bel movimento a tutta la chioma. La frangia sfilata sarà perfetta su tutti i tipi di volto, inoltre si adatterà anche a tutti i tagli di capelli.

Il dettaglio in questione potrà essere sfoggiato dalle donne di tutte le età. Su un viso ovale la frangetta sfilata sarà aperta e molto soft. Per regalare armonia a un volto triangolare la frangia lunga dovrà essere super spettinata. La frangia in questione riuscirà ad accorciare un viso troppo lungo; inoltre questo accessorio regalerà molta più rotondità a dei lineamenti spigolosi. Su un viso tondo sarà perfetta una frangetta spettinata e molto irregolare. Questo dettaglio si asciugherà molto velocemente e si dovrà utilizzare una spazzola rotonda.

Inoltre potrà essere sfoggiata in molti modi diversi: a tendina o con la riga centrale ed entrambi i casi regalerà un look molto sbarazzino.

Si potrà portare anche piena e durante l'asciugatura si dovrà utilizzare una spazzola cilindrica: per fissare il tutto sarà perfetta una spruzzata di lacca leggera.

La frangetta potrà essere asciugata lateralmente e assomiglierà a un ciuffo e potrà essere fermata con una mollettina. Non mancherà nemmeno l'effetto wet e in questo caso basterà aprire la frangia e applicare del gel o della cera.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo ghiaccio di Alessandra Amoroso: si tratta di un biondo freddo con le radici più scure. All'inizio del 2020 la cantante aveva detto addio al suo castano e aveva sfoggiato i capelli di colore grigio. Ultimamente le sfumature della sua chioma sono cambiate e ha optato per questo biondo chiarissimo quasi argento. Ogni tanto Alessandra rinnova il suo look con dei cambiamenti drastici. Il biondo freddo aveva conquistato anche molte altre celebrità: Karlie Kloss, Michelle Williams, Cara Delevigne e Jennifer Lawrence.

Per quanto riguarda il taglio di capelli, la cantante pugliese ha realizzato una chioma scalata e per completare il tutto è presente una frangia lunga.

Il dettaglio di tendenza su questa capigliatura sono le radici più scure: esse regalano molto volume alla chioma e inoltre sono adatte a tutte le tipologie di carnagione.

Consigli da seguire

La nuance di Alessandra Amoroso è perfetta per regalare molta luminosità a tutta la capigliatura e al volto. A seconda del tipo di carnagione si potrà optare per varie sfumature: più silver, lilla, cognac o salmonate. Su una base castano scura la tinta risulterà più calda e per creare un bel movimento saranno perfetti dei riflessi più chiari.

Il biondo ghiaccio potrà essere abbinato a un taglio medio scalato e si potrà realizzare anche la frangia o potrà essere sfoggiato senza. Anche un taglio corto sarà ideale con la tonalità in questione: ad esempio come il pixie cut di Cara Delevigne.

Con questo colore i capelli dovranno essere sempre idratati e quindi si dovranno utilizzare uno shampoo per i capelli colorati. In questo modo la nuance risulterà sempre brillante e non sbiadirà.

Insomma, questa estate pare essere il momento più indicato per sfoggiare una frangia sfilata e la tonalità biondo ghiaccio.