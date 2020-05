Ci saranno molti tagli di capelli di tendenza nell'estate 2020. Ormai la quarantena è finita e le temperature si stanno alzando e per questo motivo c'è molta voglia di rinnovare il proprio look. Le varie proposte andranno scelte in base ai lineamenti del volto e allo stile di ogni donna.

Moda, i tagli di capelli

I tagli di capelli corti saranno i protagonisti dei prossimi mesi: in questo caso ci saranno chiome simmetriche e sempre ben definite che regaleranno un look molto sbarazzino. Non mancheranno nemmeno il pixie cut e la frangia. Per uno stile molto più elegante sarà perfetto il bob. Per quanto riguarda le capigliature mosse e ricce si dovranno realizzare varie scalature; invece saranno da evitare i tagli pieni e netti.

I tagli di capelli medi saranno sempre molto complicati da gestire, però con i giusti consigli tutto sarà più semplice. Ci sarà un ritorno allo stile degli anni '80 con delle scalature molto evidenti, frange lunghe e tonalità naturali. Per un look molto semplice sarà ideale il caschetto con la frangia. Invece i capelli lunghi dovranno risultare il più naturale possibile: quindi via libera alle sfilature, le onde leggere e la frangia laterale. Per realizzare lo styling mosso si dovrà utilizzare l'arricciacapelli largo. L'acconciatura di tendenza nei prossimi mesi sarà la treccia: quest'ultima potrà essere laterale e molto morbida. Non mancherà nemmeno la coda di cavallo alta laterale e potrà essere decorata con degli accessori o un foulard colorato.

Il bun dovrà essere molto alto e super spettinato, per un look molto originale e fresco.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte nuove tonalità: queste sono state ideate nei saloni dei parrucchieri più famosi. Aldo Coppola ha realizzato un carré di colore biondo e con la radice più scura.

Wella Ash ha optato per un biondo caldo sfumato che valorizza lo sguardo e la carnagione. Invece Fabio Salsa a creato un taglio medio corto di tonalità biondo naturale; il platino non passa mai di Moda e può essere abbinato a una chioma corta. Il chin bob di Kemon è di colore biondo champagne ed è presente un contrasto netto da la radice e le lunghezze.

Tra le varie tecniche di colorazione da utilizzare non mancherà il balayage: si potrà optare per il biondo sole, il biondo scuro e il biondo rame. Wella The Club ha realizzato un castano corposo con delle sfumature ramate e questo può essere abbinato a uno styling mosso con la riga laterale.

Le tonalità continuano

Un castano chiaro farà splendere una carnagione ben curata. Aldo Coppola ha creato un'acconciatura con la frangia e di colore castano scurissimo. Su dei capelli lisci con la frangia lunga si potrà utilizzare un castano più scuro alla radice. Su un castano scuro Fabio Salsa ha creato delle mèches più chiare sul ciuffo e verso le punte. Un carré ondulato castano risulterà molto più sbarazzino grazie alle sfumature ramate presenti sulle punte.

Nell'estate 2020 sarà richiesto da molte donne anche il colore rosso. Un ramato potrà essere utilizzato su una chioma lunga liscia o mossa. Un carré con la frangia sfilata potrà essere molto più vivace grazie al rosso rame: look di Framesi. Kemon ha creato un bel rosso pieno con delle sfumature che ricordano molto il nocciola. Wella James ha optato per un rosso ramato molto avvolgente e particolare; invece su una lunghezza media è perfetto un ramato gentile dove sono presenti dei tocchi di luce sfumati e marcati. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli e tonalità per l'estate 2020.