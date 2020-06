Il taglio di capelli medi sarà di tendenza nell'estate 2020. In particolare sarà molto gettonato il blunt bob. Quest'ultimo risulterà molto preciso e ben definito. L'hairstyle è sfoggiato anche da celebrità come Kaia Gerber, Bella Hadid, Hailey Baldwin e Selena Gomez.

Look, taglio di capelli medi

Il taglio di capelli medi del momento sarà il blunt bob e si tratta di un caschetto pari: quindi andranno lasciate nel cassetto le chiome scalate e sfliate sul davanti. Questo taglio di capelli medi potrà essere portato in molti modi diversi e i vari look saranno perfetti in ogni occasione. Le lunghezze potranno essere pettinate utilizzando del gel e si creerà l'originale effetto wet: in questo caso si potranno scegliere solamente le ciocche di capelli sulla parte anteriore.

Per avere un bel movimento sul caschetto si dovranno realizzare delle onde molto leggere. Questa capigliatura è sfoggiata dall'attrice Lucy Hale. Sul blunt bob saranno perfette tutte le sfumature del biondo; invece per avere un look originale le punte dovranno essere più chiare e ramate come la chioma di Selena Gomez. Per avere uno styling mosso e molto glamour le onde dovranno risultare il più naturali possibile. Invece l'attrice Jessica Alba ha realizzato un bob che sfiora le spalle e per completare il tutto ha indossato un cerchietto con le perline. Dua Lipa ha pensato di giocare con le tonalità bicolor: sulle lunghezze ha optato per il biondo miele e le punte risultano più scure per incorniciare il viso.

Su un viso ovale si dovrà realizzare una riga centrale sulla capigliatura. Sul caschetto pari e mosso sarà ideale un colore biondo chiarissimo; per regalare molto volume all'hairstyle saranno perfette le radici e lunghezze a contrasto. Alcuni mesi fa la cantante Rihanna aveva indossato un caschetto con le punte sfilate, la riga laterale e di colore lilla.

Nuove acconciature da copiare

Dopo avere creato una nuova chioma si potrà optare anche per una nuova acconciatura. In particolare si potranno copiare i semiraccolti sfoggiati da Kate Middleton. La bella Kate sceglie delle pettinature più elaborate per partecipare a degli eventi molto importanti; invece per dei periodi più tranquilli sceglie un semiraccolto molto più semplice.

Questo tipo di acconciatura è in grado di mettere in risalto i capelli della Duchessa di Cambridge. La chioma è lunga da sempre e invece le varie sfumature risultano più calde o più fredde a seconda delle stagioni. Il semiraccolto esalta perfettamente tutte le capigliature medio-lunghe. L'obbiettivo di Kate è quello di liberare il volto dalle ciocche ribelli: però per copiare questa proposta le ciocche di capelli possono essere lasciate tranquillamente libere, per un look più sbarazzino. L'hairstylist personale della Middleton realizza degli intrecci molto elaborati dove il semiraccolto si mixa al messy bun. La Duchessa non sceglie mai le trecce: forse quest'ultime non sono adatte per i vari eventi ufficiali.

Altre pettinature di tendenza

Kate realizza delle acconciature più delicate come portare le ciocche lunghe dietro le orecchie e fermarle con alcune forcine. Invece durante la quarantena la Duchessa ha fatto tutto da sola e ha creato un semiraccolto molto morbido. Quest'ultimo sarà ideale per le prossime giornate o serate estive e inoltre potrà essere abbinato alla mascherina. Quindi le pettinature in questione potranno esaltare i punti forti o mettere in evidenza il viso. Inoltre queste proposte saranno ideali per sopportare le varie ondate di caldo afoso. Il momento per sfoggiare un taglio di capelli medi è arrivato. Inoltre si potrà realizzare anche un bel semiraccolto.