I tagli capelli corti saranno i veri protagonisti dell'estate. Queste chiome regaleranno un look molto fresco e sbarazzino. Tutte le proposte sono state viste sulle passerelle di Moda.

Moda, i tagli capelli corti

I tagli di capelli corti saranno perfetti per rinnovare il look di ogni donna. Questo tipo di hairstyle riuscirà a incorniciare perfettamente il volto. Nei prossimi mesi non ci sarà solamente il pixie cut che grazie alle scalature potrà essere acconciato sempre diversamente. Tra i tagli di capelli corti ci saranno i caschetti con la frangia: questi saranno perfetti per i volti squadrati.

Non si dovranno dimenticare nemmeno quelli alla garçonne e questi saranno ideali per avere un look molto originale. Inoltre sulle chiome corte e ricce sarà presente un bel volume. Nell'estate per valorizzare le lunghezze XS saranno perfette le tonalità castano nocciola e nero; invece per osare si potrà optare per il rosa e l'azzurro.

Nuovi colori

Dopo una capigliatura tutta nuova si potrà optare anche per una nuova tonalità. Sarà di tendenza il balayage californiano che regalerà ai capelli dei meravigliosi riflessi dorati. Inoltre renderà i lineamenti molto più delicati e darà anche luce al viso. Per chi non conoscesse il balayage californiano, si tratta di realizzare delle schiariture sulle lunghezze di alcune porzioni di capelli e il resto resteranno al naturale.

Il risultato finale dovrà ricordare una chioma a contatto con il sole e la salsedine. In base alla struttura e alla porosità del capello si dovrà personalizzare il trattamento: quindi la decolorazione verrà realizzata mescolando le ciocche di capelli più chiare al colore di base. Il balayage non avrà bisogno di molti ritocchi e questo sarà ideale per una ragazza che ha sempre poco tempo da dedicare a se stessa.

Per avere sempre le sfumature brillanti si dovranno utilizzare uno shampoo e un balsamo adatti, mentre saranno da evitare maschere e oli.

I consigli continuano

Il balayage potrà essere utilizzato su ogni tipo di base senza nessun problema. Questa tecnica sarà perfetta su ogni tipo di lunghezza; invece per quanto riguarda le acconciature si potrà optare per il mezzo raccolto impreziosito da un foulard.

Anche Gisele Bundchen sfoggia le schiariture, e il suo hairstyle risulta molto semplice e classico. Invece Gigi Hadid e Jessica Alba hanno scelto un balayage caldo: in questo caso le varie schiariture miele sono perfette sulla sua carnagione rosata. Ultimamente anche Melissa Satta ha sfoggiato la chioma di questo colore e risulta brillante e leggera. Per finire anche la modella Romee Strijd ha realizzato la nuance in questione. Questo potrebbe essere il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti e scegliere il balayage californiano.