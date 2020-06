Il taglio di capelli di tendenza nell'estate sarà il wavy bob. La lunghezza di quest'ultimo potrà variare da sotto la mascella fino a sfiorare le spalle. La chioma in questione regalerà sempre un look molto glamour e fresco.

Look, il taglio di capelli

Il taglio di capelli wavy bob sarà caratterizzato da una riga laterale o centrale e potrà essere abbinato anche a una frangetta corta o lunga. Per quanto riguarda lo styling sul taglio di capelli in questione saranno presenti delle onde molto leggere. Per realizzare l'effetto ondulato su una chioma liscia basterà utilizzare un ferro arricciacapelli o una piastra con dei movimenti rotatori e verticali.

Invece su una capigliatura già mossa si dovranno ordinare le varie ciocche con un prodotto texturizzante. Sul wob si potranno realizzare dei riflessi o delle schiariture: in questo modo si creerà sulla chioma molta luminosità e anche un bel movimento. Per rendere l'acconciatura molto più originale si potranno applicare dei fermagli, una fascia o un cerchietto. Questo hairstyle potrà essere sfoggiato tranquillamente nella stagione estiva e anche nel prossimo autunno.

Portare il foulard sui capelli

Nei prossimi mesi per rinnovare un taglio di capelli o un'acconciatura si potrà indossare un foulard. Quest'ultimo sarà perfetto su tutti i tipi di hairstyle e regalerà un look sempre diverso in ogni occasione.

Il foulard potrà essere intrecciato con le lunghezze e in questo modo l'acconciatura risulterà molto raffinata e vivace. In questo caso si potrà optare per una treccia o una coda e l'accessorio in questione sarà in grado di fare risaltare la tonalità dei capelli. Sulle chiome lunghe e sciolte il foulard si dovrà portare come negli anni Settanta.

Questo accessorio andrà posizionato al centro della fronte e andrà avvolto per creare il look da figlia dei fiori. Il foulard sarà perfetto anche per domare una capigliatura riccia e ribelle. Per regalare un look originale al classico pixie si potrà creare un turbante con un foulard dai colori vivaci.

Altre proposte da copiare

Questo fazzoletto sarà ideale anche per fissare un ciuffo e realizzare una pettinatura retrò in stile anni Cinquanta. L'accessorio in questione potrà essere avvolto attorno all'elastico: in questo modo si creerà un tocco sbarazzino alla coda di cavallo. Nell'estate il foulard andrà indossato come un turbante o come una fascia alta, così il look risulterà molto innovativo. Per avere uno stile più classico si potrà prendere ispirazione dalle dive di Hollywood. In questo caso si dovrà appoggiare il fazzoletto sul capo e successivamente intrecciare le estremità proprio davanti al collo. L'effetto finale risulterà morbido e chic. Questo potrebbe essere il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e anche un foulard super colorato.