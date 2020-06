Il carré lungo sarà il protagonista dell'estate. Su questo hairstyle si potranno realizzare molte acconciature. Inoltre riuscirà ad accontentare anche le ragazze più esigenti.

Moda, il carré lungo

Il carré lungo riuscirà a valorizzare ogni tipo di lineamento e sarà molto facile da portare. Con il taglio di capelli in questione si potrà creare una pettinatura ispirata agli anni Sessanta: in questo caso sarà presente un ciuffo laterale o una riga centrale. Anche molte celebrità hanno optato per il carré lungo: ad esempio Margot Robbie, Alexa Chung ed Emma Watson. Queste attrici durante il lockdown avevano cercato di valorizzare la chioma con dei raccolti, onde, spille o cerchietti.

Il Creative Director per Toni&Guy Italia ha ideato cinque acconciature da sfoggiare in vacanza o in città. Sul carré lungo si potrà optare per l'effetto wet e questo sarà perfetto sui capelli corti, lunghi, lisci o mossi. Per realizzare questa proposta sul carré lungo si dovranno pettinare i capelli all'indietro creando con il pettine un effetto grafico molto originale. L'effetto wet potrà essere abbinato anche alla mascherina e in questo modo la chioma sarà sempre perfetta. Invece con le forcine la capigliatura resterà sempre nella posizione desiderata. Il look in questione sarà indicato per le chiome voluminose e ricce.

Altre acconciature da realizzare

Sui capelli non potranno mancare nemmeno delle onde vissute e per crearle si dovrà utilizzare un ferro di media dimensione: in questo caso si dovranno prendere grandi ciocche di capelli e successivamente girarle intorno al ferro.

Si potranno creare queste onde anche senza utilizzare il ferro. Quindi la chioma andrà divisa in cinque parti uguali e andrà attorcigliata su sé stessa e fermata con delle forcine. Si dovrà asciugare il tutto con il diffusore e successivamente sciogliere i capelli attorcigliati e le onde saranno subito pronte.

Una pettinatura veloce da realizzare sarà la treccia a coroncina: sulla parte posteriore si dovranno prendere tre sezioni di capelli e intrecciarli. Con degli elastici trasparenti questa treccia andrà fermata nella parte posteriore del capo. Invece sulla parte frontale saranno presenti dei baby hair modellati con un po' di gel.

I messy buns avranno una texture molto soft e per crearli si dovranno attorcigliare i capelli su sé stessi e fermarli alla base della nuca.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nella stagione estiva il castano scuro tenderà a schiarire e quindi sarà meglio scegliere il balayage: quest'ultimo sarà sui toni del rame o del castano chiaro e sarà presente anche qualche colpo di sole. Questa tecnica potrà essere realizzata anche sulle capigliature corte: in questo caso basterà schiarire le punte e scegliere una tonalità molto vicina a quella naturale. Anche sui capelli biondi sarà perfetto il balayage e sarà molto facile da realizzare: inoltre degli highlight illumineranno il tutto.

La tendenza dei prossimi mesi sarà un biondo chiaro e freddo: inoltre la nuance potrà essere mescolata con una punta di colore glicine.

Non mancherà nemmeno i warm blond e le varie sfumature oro che regaleranno luminosità al volto. Sui capelli rossi si dovrà optare per il tono su tono e inoltre si potranno creare delle microschiariture bionde sulle lunghezze. Si potrà utilizzare un riflessante ramato per ravvivare perfettamente una base rossa e il look sarà molto elegante. Per quanto riguarda le nuance pastello saranno di tendenza il rosa chiaro freddo e il rosa baby. Con queste ultime tonalità la base dovrà essere prima decolorata; inoltre dopo ogni shampoo si dovrà applicare sulla chioma dei prodotti adatti per ravvivare il colore.

Senza tingere tutta la capigliatura si potranno anche colorare solamente alcune ciocche. Inoltre il colore blu potrà essere scelto in tutte le sfumature.