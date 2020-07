Ci sono molti tagli di capelli di tendenza in questa estate 2020. In particolare le varie proposte sono perfette per ringiovanire ogni volto, grazie a delle sempre molto facili da portare e velocissime da acconciare.

Look e tagli di capelli estivi

Tra i tagli di capelli più giovanili si può optare per il bob: quest'ultimo regala alla capigliatura molto volume. Tale hairstyle è stato realizzato dai saloni Coppola. Un carré medio corto deve risultare mosso e si possono creare delle sfumature di colore rosso.

In questa carrellata di Tagli di Capelli non può mancare il lob: la sua lunghezza può andare dal mento alla clavicola.

Tale chioma può essere portata liscia o mossa, si adatta a tutti i lineamenti ed è ideale per le donne over 40 o 50. Il lob è sfoggiato anche da Jennifer Lopez e Selena Gomez. Quest'ultima capigliatura può essere anche sfilata, asimmetrica, con il ciuffo lungo o la riga centrale.

Per ricordare lo stile degli anni '70 è perfetto lo shag che risulta leggermente scalato: la chioma in questione è stata scelta anche da Monica Bellucci. Va ricordato che anche i capelli corti aiutano sempre ad avere un look molto più giovanile.

Il pixie cut può essere portato super spettinato e sbarazzino. Mentre Stefano Lorenzi ha realizzato un taglio medio corto e di colore biondo con delle sfumature champagne. Non va dimenticato nemmeno il taglio corto alla maschetta che regala un look molto fresco.

Acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si può optare anche per una nuova pettinatura. I vari look possono essere sfoggiati in spiaggia, per lo shopping o una semplice passeggiata in centro.

Per prima cosa si devono proteggere i capelli e quindi si devono utilizzare dei prodotti che contengano dei filtri solari.

Le acconciature devono risultare il più naturali possibile: andranno evitati tutti gli styling troppo aggressivi e complicati da creare.

Per tenere in ordine i capelli si può optare per il raccolto messy. In questo caso si deve vaporizzare sulle radici ancora umide uno spray a base salina: a questo punto si devono massaggiare i capelli per essere molto più corposi.

Quando la capigliatura si sarà asciugata naturalmente si può realizzare un raccolto morbido e alto. Si possono lasciare libere anche alcune ciocche di capelli, per uno stile molto fresco e glamour.

Le pettinature da copiare e consigli da seguire

Il wet look è perfetto per tenere a posto le chiome lunghe. Per realizzare questa proposta si devono utilizzare una crema ad effetto idratante, una per lo styling e una cera. Si devono applicare questi prodotti in minima dose sulla capigliatura umida, essa poi va pettinata all'indietro con un pettine a denti larghi. A fine giornata si deve fare un lavaggio molto accurato sui capelli: in questo modo si eliminano anche i residui dei prodotti utilizzati.

Va ricordato che, dopo lo shampoo e il balsamo, si deve applicare sulla capigliatura anche una maschera idratante per regalare morbidezza e vitalità.

Questo insomma pare essere il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e per creare anche un bel raccolto messy o l'effetto wet.