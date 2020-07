I tagli di capelli corti saranno i grandi protagonisti di questa estate 2020. Le varie chiome regalano un look molto glamour e sbarazzino. Inoltre gli hairstyle sono perfetti per le donne di ogni età che vogliono rinnovare il proprio look.

Look, i tagli di capelli corti

Tra i tagli di capelli corti è di tendenza il chop alla maschietta: per chi non lo conoscesse si tratta di una chioma cortissima che risulta molto versatile. Questa capigliatura è perfetta per una ragazza che non ha mai paura di osare. Un po' di tempo fa il chop alla maschietta era sfoggiato anche da Cara Delevingne. Sulle chiome lisce, ricce o mosse si può optare per il Buzz-Cut.

In questo caso la parte posteriore risulta più corta rispetto a quella anteriore: grazie a questo particolare la chioma può essere acconciata sempre diversamente.Tra i Tagli di Capelli corti non può mancare il blunt bob: l'hairsyile in questione risulta netto e inoltre è indicato su una capigliatura mossa e molto voluminosa. Invece la lunghezza del caschetto classico arriva alla base del collo e può essere scalato o netto. Un bob corto ricorda lo stile degli anni 20: la lunghezza di questo taglio arriva sotto le orecchie e può essere abbinato a una frangia sfilata. Quest'ultima è perfetta per incorniciare il viso nel migliore dei modi. La capigliatura in questione è ideale sui capelli lisci o ricci.

Pettinature

Dopo un nuovo taglio si può optare per delle nuove acconciature: quest'ultime saranno tutte molto facili da portare e saranno perfette per combattere il caldo torrido. La coda di cavallo è ideale al mare e anche in città. Hanno optato per questa pettinatura la modella Alessandra Ambrosio e la regina di Spagna Letizia Ortiz.

Il foulard può essere portato sui capelli come una fascia, annodato sotto la nuca, piegato o può essere utilizzato per coprire tutta la testa. Questo accessorio può anche impreziosire le trecce o le code. In passato il foulard era portato anche da Sophia Loren, Grace Kelly, Virna Lisa e Brigitte Bardot.

Il top knot può essere realizzato sulle chiome lunghe utilizzando una ciambellina. Dopo avere creato una coda alta si devono infilare i capelli nella ciambella e successivamente devono essere attorcigliati e fissati da alcune forcine.

Le acconciature continuano

Sui capelli corti si può optare per lo chignon basso. L'acconciatura in questione può essere sfoggiata anche con la mascherina. I double bun risultano essere molto divertenti e sbarazzini: per realizzarli si devono fare due codini alti e dopo si devono attorcigliare su se stessi. Questo look è sfoggiato da Jennifer Lopez, Millie Bobby Brown e Josephine Skriver. I cerchietti e i fermagli sono ideali per avere sempre la chioma in ordine ogni momento della giornata.

Basta solamente applicare un fermaglio su un lato del capo o indossare un cerchietto come January Jones e Lucy Boynton. Lo styling della capigliatura deve essere liscio o leggermente ondulato. Il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti è arrivato. Inoltre si possono realizzare molte acconciature glamour.