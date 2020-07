Ci sono molti tagli di capelli di tendenza in questa estate 2020, fra essi spiccano il carré e le baby braids che faranno risultare le chiome sempre molto naturali. Tutto questo è stato confermato anche da Cristiano Russo, hairstylist e titolare di alcuni saloni di Roma.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli più richiesti ci sarà il carré: la lunghezza di quest'ultimo arriverà appena sotto l'orecchio. Questo hairstyle risulterà preciso, strutturato e ricorderà molto gli anni '90. Sul taglio alla maschietta saranno presenti ciuffi e frange da acconciare sempre diversamente. Sui Tagli di Capelli lunghi o medi si potranno creare creare delle onde molto morbide o dei ricci.

Per completare una capigliatura non potrà mancare la frangia a tendina, che sarà perfetta su un volto tondo; invece su quello squadrato si potrà optare per una versione sfilata e asimmetrica. Invece per accorciare un viso troppo lungo o una fronte troppo ampia sarà ideale una frangetta piena.

Per quanto riguarda le varie tonalità queste dovranno essere molto luminose e naturali. Le schiariture dovranno essere leggere e dovranno regalare alla chioma un risultato dolce e avvolgente. Di tendenza saranno i colori ambra, miele, beige, caramello scuro, cannella e rame.

Nuove acconciature

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si potranno realizzare anche delle nuove pettinature. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le baby braids: si tratta di micro trecce che regalano lo stile hippy degli anni '60.

Questa acconciatura sarà molto facile da realizzare e potrà essere sfoggiata in spiaggia per combattere il troppo caldo e l'afa. Avevano scelto le baby braids anche Blake Lively e Margot Robbie: quest'ultima aveva voluto omaggiare Sharon Tate in una serata importante.

Realizzare questa proposta sarà davvero molto facile.

Si dovrà prendere una piccola ciocca frontale e successivamente realizzare la classica treccia. Si potrà iniziare a creare la treccina dalla radice o in un punto più centrale; inoltre la treccia alla fine potrà essere fermata con un elastico o lasciata così al naturale, anche se si disferà non ci sarà nessun problema.

Le baby braids regaleranno un look molto sbarazzino e un bel senso di libertà.

Consigli da seguire

Si potrà realizzare una treccina per ogni lato del capo e in questo modo il volto verrà incorniciato: si potrà optare anche per un paio sempre dalla stessa parte. Inoltre le baby braids potranno essere abbinate anche ad altre acconciature. Ad esempio potranno essere portate al centro della testa e aggiunte a un semi raccolto. Sui capelli medi o lunghi si potrà creare uno chignon e, successivamente, andranno unite anche le treccine.

Un altro abbinamento perfetto saranno le baby braids con le beach waves e il successo sarà assicurato in ogni occasione. Per creare quest'ultime la chioma potrà essere asciugata naturalmente e si dovrà applicare uno spray al sale marino.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e per realizzare delle baby braids perfette per l'estate.