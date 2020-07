Il taglio di capelli corti di tendenza in questa estate sarà il wob. La chioma in questione è sfoggiata da Hailey Bieber, moglie di Justin Bieber. Questo hairstyle regalerà un look molto sbarazzino e fresco.

Moda, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti portato da Hailey Bieber è un bel wob e risulta leggermente mosso. Per quanto riguarda la tonalità Hailey ha optato per il biondo platino che regala luminosità a tutta la capigliatura. La nuance è stata realizzata con una combinazione di schiariture a mano libera. Questo taglio di capelli corti è perfetto sui volti ovali o allungati, mentre invece il wob è sconsigliato su un viso tondo.

Il biondo platino ha bisogno di molte cure soprattutto in vacanza. Al mare si devono applicare dei prodotti adatti che proteggano i capelli dalla salsedine, il cloro e il sole. Inoltre prima di utilizzare il phon o la piastra è meglio applicare anche un buon termo protettore.

Chiome lunghe e scalate

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche i capelli lunghi e scalati. Tutte le varie proposte sono state viste sulle passerelle di moda. Le capigliature lunghe risulteranno voluminose e saranno presenti anche delle scalature ai lati del viso. Questi hairstyle saranno abbinati alla riga centrale o a una frangia sfilata: in questo modo il look sarà molto naturale e vintage. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per delle pieghe molto morbide; invece saranno da evitare le acconciature molto definite.

I capelli scalati ricorderanno lo stile degli anni Settanta e quindi le frange saranno più lunghe ai lati e corte al centro. Le capigliature potranno essere asciugate all'aria e andrà utilizzato un prodotto specifico da applicare sulle lunghezze. Per delle pieghe più ordinate saranno necessari il phon e la spazzola.

Hairstyle da poter prendere spunto

Su una chioma lunga scalata le punte potranno essere decolorate e le lunghezze mosse: il look finale sarà molto romantico. Sulla capigliatura in questione si potranno creare delle onde vaporose e la tonalità sarà un biondo molto luminoso. Per uno stile raffinato saranno perfette delle sfumature icy.

Invece per regalare molta personalità al taglio le onde dovranno risultare texturizzate. Per una chioma molto naturale si dovranno realizzare delle schiariture sulle punte, mentre per un sapore vintage i capelli dovranno avere una leggera cotonatura e le lunghezze risulteranno morbide. Sui capelli si potranno creare anche le immancabili beach waves: le lunghezze potranno essere anche spettinate e texturizzate. Il momento per sfoggiare un nuovo taglio capelli corti e lunghi scalati potrebbe essere arrivato. In questo modo le vacanze saranno molto più spensierate e glamour.